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Lorena Bianchetti registra la puntata di ‘A sua immagine’ e… cade: il video social

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Si trovava nei famosi giardini del Palazzo del Quirinale quando, durante la registrazione di una puntata di ‘A sua immagine’, Lorena Bianchetti è caduta improvvisamente a terra. La scena è stata ripresa dalle telecamere e la conduttrice ha poi deciso di condividerla sui social con ironia, per scherzare e sdrammatizzare sull’accaduto.  

Il video è stato pubblicato a corredo di alcune emoticon sorridenti, ma la caduta ha messo in agitazione anche gli assistenti presenti sul set perchè si sente esclamare da qualcuno in sottofondo “oddio”.  

 

 

Pochi istanti prima della caduta, Bianchetti stava dicendo: “Dall’alto di uno dei sette colli, abbraccia la città di Roma e custodisce la memoria del nostro Paes…”, senza riuscire a concludere la frase per l’improvvisa caduta, probabilmente a causa di uno scalino che la conduttrice non aveva notato.  

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