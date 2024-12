Loredana Bertè, la vita privata della cantante: chi sono gli ex mariti

Nella vita sentimentale di Loredana Bertè alcune relazioni hanno segnato il suo percorso artistico e quello personale.

Tra i suoi amori più celebri, troviamo figure di spicco del mondo dello sport e della musica, che hanno contribuito a delineare un panorama affettivo complesso e variegato.

Uno dei primi incontri notevoli nella vita sentimentale di Bertè fu con il grande tennista Adriano Panatta. La loro storia, sebbene abbia catturato l’attenzione del pubblico e dei media, rappresentò solo l’inizio di un percorso sentimentale denso di esperienze. Successivamente, la cantante si innamorò di Red Canzian, celebre voce dei Pooh; una relazione che lasciò il segno nel cuore dell’artista ma che si trasformò in un rapporto puramente lavorativo.

Un altro incontro significativo fu quello con Mario Lavezzi; una storia caratterizzata da grande passione ma destinata a rimanere confinata nell’ambito professionale. Queste relazioni testimoniano la capacità di Loredana Bertè di intrecciare legami profondi sia nel mondo della musica che in quello dello sport, dimostrando una personalità capace di vivere intensamente le sue storie d’amore.

Il matrimonio con Borg

Tuttavia, è con Roberto Berger, erede dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, che Loredana ritrovò la serenità perduta. La loro relazione cominciò in modo misterioso e culminò in un matrimonio improvviso sulle Isole Vergini nel 1983. Nonostante quattro anni d’amore intenso, la coppia si separò lasciando nell’animo della cantante ricordi indelebili.

Il matrimonio più turbolento e discusso fu tuttavia quello con il tennista svedese Björn Borg. Una relazione segnata da risse violente, abuso di sostanze stupefacenti ed episodi drammatici come il tentato suicidio del campione poco prima delle nozze nel 1989. Nonostante gli sforzi della cantante per salvare sia Borg sia il loro matrimonio fallito miseramente nel 1992 quando Borg decise di risposarsi accusando così Bertè a denunciarlo per bigamia dato che legalmente risultavano ancora sposati.

Le parole stesse dell’artista rivelano quanto profondamente queste esperienze abbiano inciso sulla sua vita: “Non sono stata una moglie felice“, ha dichiarato riferendosi al suo ultimo marito Borg; racconta poi l’amara decisione presa all’epoca: “Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia“. Un sacrificio enorme mosso dalla speranza illusoria in un amore eterno che invece si rivelava effimero.

La possessività ossessiva mostrata da Borg nei confronti della cantante insieme alle interferenze negative da parte della sua famiglia e ai continui tradimenti furono i principali artefici del declino del loro rapporto amoroso. Queste vicende dolorose non hanno tuttavia spezzato lo spirito indomabile dell’artista calabrese, anzi hanno forgiato ulteriormente il carattere forte ed estremamente resiliente che tutti ammiriamo oggi.

Attraverso le sue storie d’amore tormentate e le sue passioni travolgenti, Loredana Bertè ha tracciato un cammino emotivo complesso ma estremamente autentico dimostrando come ogni esperienza vissuta abbia contribuito a definire non solo l’artista ma soprattutto la donna determinata ed energica ammirata da milioni di fan.