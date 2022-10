Longevity Run: correre per riempire di salute i nostri anni

Il weekend del 15-16 ottobre vedrà il binomio salute e sport di nuovo protagonista della IV edizione romana della Longevity Run 2022. L’appuntamento con la prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita si sposta quest’anno al Circo Massimo. La giornata di sabato 15 sarà dedicata ai check-up gratuiti del Policlinico Gemelli e all’attività fisica con lezioni di pilates e funzionale, mentre domenica 16 ottobre la scena sarà dominata dalla Longevity Run, una gara non competitiva di 6 Km, che si affianca quest’anno alla storica 15 km competitiva ‘Roma Urbs Mundi’ organizzata dal gruppo sportivo GSBRun – Bancari Romani. Per la Longevity Run ci si può iscrivere sul sito http://www.longevityrun.it/

“Siamo giunti alla IV edizione della Longevity Run – afferma il professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore – una manifestazione che di anno in anno cresce in prestigio e popolarità, incontrando sempre più il favore del pubblico. Quest’anno il Villaggio della Prevenzione fa base al Circo Massimo e noi del Gemelli saremo lì per ribadire l’importanza della prevenzione, di un sano stile di vita e della ricerca per il raggiungimento del migliore stato di salute a tutte le età, prerequisito di una longevità di successo. Ma non solo. Quest’anno al Villaggio della Prevenzione sarà presente anche la Komen, per ricordare a tutti l’importanza dello screening per il tumore del seno, visto che ottobre è anche il mese dedicato a questo, che è il tumore più frequente tra le donne e che compare in età sempre più precoce. Prevenzione e corretto stile di vita sono anche le due facce della longevità e noi vogliamo ricordarlo attraverso la Longevity Run, che è anche e soprattutto una grande evento dedicato alla salute e ai consigli per come regalarsi tanti anni da vivere in buona salute. Noi del Gemelli saremo lì, accanto e in mezzo alla gente, per offrire screening gratuiti, ribadire l’importanza della prevenzione, anche sul tema dei vaccini (antinfluenzale, herpes zoster, COVID-19), e per dare per primi il buon esempio. Io stesso parteciperò alla Longevity Run indossando il pettorale numero 1”.

Partner istituzionali di questa edizione della Longevity Run sono Roma Capitale e Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Lazio.

Main sponsor dell’iniziativa è Danacol, insieme a tanti altri sponsor etici e green, come GSK, Geriatrica, Tendisulfur Run, PROther, Bromerex, Professional Dietetics, Yakult, Acqua in Brick.

“Quest’anno insieme a Fondazione Policlinico Gemelli – ricorda Jordi Guitart Clermont, Marketing Director di Danone Italia e Grecia – abbiamo lanciato la campagna di prevenzione ‘Ascolta il tuo cuore’, che ha come testimonial il cantante Elio e nel mese di settembre, dedicato al Cuore, abbiamo sostenuto per il sesto anno consecutivo il team del professor Landi nell’effettuazione dei check up gratuiti sul territorio, per riportare al centro della nostra vita la salute del cuore. È con piacere e convinzione dunque che abbiamo scelto di sostenere anche quest’anno la Longevity Run, un appuntamento diventato per noi imperdibile”.

PROGRAMMA SABATO 15 OTTOBRE – LONGEVITY VILLAGE

10:00 – 18:00 Check up gratuiti senza prenotazione

Nel corso del Medical Check up eseguito dai medici del Policlinico A. Gemelli saranno valutati:

– i principali 7 parametri di salute cardiovascolare (esercizio fisico, dieta equilibrata, indice massa corporea, valori di colesterolo, pressione arteriosa e glicemia, abitudine al fumo);

– l’introito giornaliero dei principali alimenti a maggiore contenuto proteico, sia di origine animale sia vegetale;

– la massa e la performance muscolare;

– la funzione respiratoria con spirometria portatile;

– la qualità del sonno.

10:00 – 18:00 Ritiro pettorali Longevity Run

11:00 Sprintt Italian training program

15:00 Pilates con il Dottor Andrea Russo (aperto a tutti senza prenotazione) Sponsored by Danacol

16:00 Functional con il Dottor Christian Barillaro (aperto a tutti senza prenotazione)

17:30 Staffetta dell’amicizia in ricordo di Francesca Martini

PROGRAMMA DOMENICA 16 OTTOBRE – LONGEVITY RUN

07:30 Ritrovo gara al Circo Massimo

09:00 Longevity Run

Partenza Gara 6 km non competitiva.

I partecipanti alla Longevity Run partiranno in coda alla 15 km competitiva.

Di seguito il link per prenotare lo screening per il tumore del seno presso il villaggio Komen:

https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-roma-ottobre22/

