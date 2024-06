LOGISTICA, FOLGORI (FEOLI): GRATI A SOTTOSEGRETARIO BERGAMOTTO PER ATTENZIONE AL SETTORE

“Come Federazione Europea degli Operatori della Logistica Integrata non possiamo che salutare con grande favore l’attenzione che Fausta Bergamotto ha voluto porre al settore del trasporto e della logistica visitando la sede romana e incontrando il management e i dipendenti di Sic Europe, azienda leader nel settore. La visita istituzionale del sottosegretario al MiMit a Sic Europe rappresenta un segnale tangibile di vicinanza del Ministero a tutto il settore. La logistica e le imprese che vi operano rappresentano una parte fondamentale dell’economia italiana. Dalla logistica dipende la movimentazione delle merci, il loro stoccaggio, la loro consegna, tutta la filiera dell’e-commerce e del trasporto ultimo miglio. Si tratta di un indotto di centinaia di aziende che muove centinaia di milioni di euro, che dà lavoro a migliaia di lavoratori e che contribuisce a mantenere migliaia di famiglie italiane. Auspichiamo che il sottosegretario Bergamotto voglia visitare in futuro altre realtà aderenti a Feoli e, in generale, operanti nel settore della logistica. Da parte sua, Feoli porterà avanti gli stimoli provenienti dal governo per investire nella formazione e nella valorizzazione dell’economia del territorio, nella consapevolezza che una sistema della logistica efficiente rappresenta un volano indispensabile per il Made in Italy e la sua valorizzazione nel nostro Paese e nel mondo”, aggiunge Enrico Folgori, presidente di Feoli (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).

