L’Isola dei Famosi, spunta già il primo concorrente (famosissimo): una star della tv

Spuntano già i primi rumors su L’Isola dei Famosi. In queste ultime ore è stato fatto il nome del papabile primo nuovo concorrente.

La Talpa non è ancora finito e già si pensa a L’Isola dei Famosi. Il reality atttualmente in onda su Canale 5 non ha mai convinto molto i telespettatori e gli ascolti lo hanno fatto capire molto bene. Nemmeno la presenza di Diletta Leotta ha avuto la forza di rialzare i numeri fatti dalla trasmissione. Eppure pare che Mediaset non abbia intenzione di “mollare la presa”, almeno con lei.

Vorrebbe infatti puntare proprio sulla conduttrice sportiva di DAZN per dare nuova linfa vitale a un altro programma che lo scorso anno non ha certo brillato per gli ascolti, L’Isola dei Famosi. Leotta, dunque, andrebbe a sostituire l’ex conduttrice Vladimir Luxuria, che non era riuscita a convincere molti con il suo stile di conduzione.

Insomma, pare proprio che chi avevava sperato di vedere al timone dello show Elenoire Casalegno (lo scorso anno “solo” inviata) dovrà ingoiare un boccone amaro. Ma queste non sono le sole anicipazioni emerse nelle ultime ore. L’esperta di gossip Deianira Mazano ha infatti rivelato il nome della prima, probabile concorrente del reality (che ha sostenuto il provino) e si tratta di una vera star della tv.

L’Isola dei Famosi, ecco il nome della prima concorrente amatissima

Stando a quantto riferito dalla Marzano, la prima concorrente dell’Isola dei Famosi potrebbe essere nientemeno che Maddalena Corvaglia, l’ex velina che aveva conquistato il cuore di tutti con la sua bellezza ed energia (persino il conduttore Enzo Iacchetti).

“Maddalena Corvaglia è stata chiamata per il provino dell’Isola dei Famosi, visto che stanno già iniziando i casting per l’anno prossimo”, ha scritto Deianira in una delle sue storie Instagram. Insomma, ci sarebbero buone probabilità di rivedere la celebre ex amica di Elisabetta Canalis sul piccolo schermo e c’è da scommettere che saprà aggiungere pepe alla trasmissione, grazie al suo carattere frizzante.

Negli ultimi giorni si è anche discusso di un possibile ritorno in veste di opionionista di Vladimir Luxuria, che resterebbe così ancora un anno legata alla trasmissione di cui in passato è anche stata vincitrice. Per la Leotta, invece, si tratterebbe di una vera sfida, dopo la delusione de La Talpa. Un’altra possibilità di mettersi alla prova come conduttrice di un reality. Lo scorso anno Pier Silvio Berlusconi si era detto non soddisfatto del cast scelto. Staremo a vedere se quest’anno le cose saranno diverse…