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Lione fuori dalla Champions, Fonseca si sfoga: “Sono un allenatore di m…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Succede di tutto in Lione-Fenerbahce, partita dei preliminari di Champions League vinta ieri dalla squadra turca con il risultato di 2-1. Dopo l’eliminazione dei francesi e la maxi-rissa nel finale (QUI L’ARTICOLO), il tecnico dell’OL Paulo Fonseca ha commentato la gara in conferenza stampa: “Perché ho scelto queste sostituzioni? È sempre la stessa domanda, ormai ci sono abituato. Che posso dire? A fine partita è facile parlare così dei cambi, il discorso è sempre quello”. Il portoghese ha poi aggiunto, con tono sarcastico: “Sono un allenatore di mer…”.  

Una frase diventata presto virale, fotografia della tensione del momento. L’ex allenatore del Milan è tornato così in discussione dopo una stagione positiva in Ligue 1, con i suoi condotti al quarto posto dietro al Lilla. All’esordio stagionale nel campionato francese il Lione è ripartito con un successo contro il Tolosa, ma l’eliminazione precoce dalla Champions cambia volto al nuovo inizio. 

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