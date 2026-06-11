Licenziamenti e cambio di rotta: nuovo corso per Xbox

(Adnkronos) – Il colosso di Redmond si appresta a varare una massiccia ondata di licenziamenti che colpirà la divisione Xbox il mese prossimo. Le indiscrezioni, anticipate da fonti vicine all’azienda e confermate dalle principali testate finanziarie, parlano di tagli significativi che potrebbero raggiungere le mille unità, con il rischio concreto di assistere alla chiusura di alcuni studi di sviluppo o a una pesante riorganizzazione della lineup interna. La manovra, pianificata da settimane, prevede inoltre una netta decurtazione del budget destinato al marketing e ad altre aree strategiche del business videoludico.

La conferma della crisi è arrivata direttamente dai vertici attraverso una nota interna siglata dal CEO di Xbox, Asha Sharma, e dal capo dei contenuti, Matt Booty. Il documento annuncia un piano di ristrutturazione straordinario battezzato “Xbox reset”, da attuare nei prossimi cento giorni per far fronte a una situazione finanziaria non più sostenibile. I vertici hanno evidenziato come, al netto dell’acquisizione di Activision Blizzard King, gli investimenti in contenuti, piattaforme e sussidi per l’hardware abbiano superato i venti miliardi di dollari negli ultimi cinque anni, a fronte di ricavi annuali diminuiti di quasi mezzo miliardo di dollari nello stesso arco temporale.

A complicare il quadro macroeconomico si aggiunge una grave crisi legata all’approvvigionamento dei componenti hardware. Secondo quanto dichiarato dal management, i costi dei materiali stimati per il periodo natalizio del 2027 risulterebbero superiori di oltre cinque volte rispetto ai prezzi di due anni fa, con un trend analogo registrato anche nel settore delle memorie. Una dinamica che costringerà Microsoft a ridisegnare i futuri modelli di business, aprendo alla possibilità di stringere partnership con produttori OEM di PC per la realizzazione di dispositivi a marchio Xbox basati su chip AMD, riducendo così l’esposizione diretta sul fronte della produzione fisica.

L’attuale infrastruttura della piattaforma non viene considerata idonea ad affrontare le sfide del mercato, spingendo la dirigenza a pianificare un’evoluzione dello stack tecnologico che passerà anche da potenziali fusioni e acquisizioni nei settori PC, mobile e streaming. Il nuovo corso strategico si inserisce in un periodo di forti decisioni gestionali da parte del nuovo corso aziendale, che ha recentemente ridefinito le priorità del catalogo software blindando la temporanea esclusività console di titoli di forte richiamo come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution.

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