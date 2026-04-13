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Libano: Tajani “Tutela incolumità nostri militari è priorità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
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BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – “Quello di ieri è stato probabilmente un incidente, ma gli incidenti non devono ripetersi. Bisogna lavorare, anche rafforzando il coordinamento e le informazioni tra l’esercito israeliano e i nostri reparti, affinchè non ci siano incomprensioni, ma la tutela dell’incolumità dei nostri militari per noi è una priorità qui in Libano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Beirut, in Libano. I militari dell’Unifil “stanno svolgendo un ruolo importantissimo. Ne ho parlato anche con il ministro (israeliano) Sàar, raccomandando assolutamente la garanzia per l’incolumità dei nostri militari”.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

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