Liam Payne, spuntano foto e chat inedite sulle ultime ore prima della sua morte

(Adnkronos) – Nuove fotografie, immagini delle telecamere di sorveglianza e documenti dell’inchiesta argentina aggiungono dettagli sulle ultime ore di Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction morto il 16 ottobre 2024 dopo essere precipitato dal balcone della sua stanza al CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires.

Il nuovo materiale comprende, secondo la stampa internazionale, oltre tremila documenti e fotografie raccolti dalla polizia argentina. Le immagini sono state rilanciate nelle ultime ore da ‘Page Six’, ‘TMZ’ e da altre testate internazionali. Le fotografie e i filmati mostrano Payne all’interno dell’hotel nelle ore precedenti alla morte. Il cantante viene ripreso mentre si sposta nella struttura, parla con alcuni dipendenti e trascorre parte del tempo con due donne, successivamente identificate dagli investigatori come escort. Secondo la ricostruzione di ‘Page Six’, una delle due donne avrebbe ricevuto da Payne anche una fotografia nella mattinata del 16 ottobre. Altre immagini mostrano il cantante mentre beve all’interno dell’hotel e si dondola a 90 gradi su un palo fuori dall’hotel.

Secondo il ‘Daily Mail’, tra i documenti dell’inchiesta compare anche una chat interna tra dipendenti dell’hotel relativa alla presenza di Payne nella struttura. In uno dei messaggi, riferendosi al cantante, un dipendente avrebbe scritto che la sua permanenza sarebbe stata ‘complicata’. I documenti dell’inchiesta riportano anche informazioni sul consumo di alcol e droghe nelle ore precedenti alla caduta. Gli esami tossicologici effettuati dopo la morte avevano già rilevato nel corpo di Payne alcol, cocaina e altre sostanze. Come riporta infatti il ‘Daily Mail’, i nuovi documenti mostrano che Payne avrebbe ordinato alcol e che il personale dell’hotel avrebbe portato le bevande nella sua stanza. Il materiale dell’indagine ricostruisce così gli spostamenti del cantante, i suoi incontri in hotel e le richieste di alcol e droga prima della caduta. Un altro elemento già emerso dall’inchiesta riguarda gli ultimi minuti prima della morte. Secondo le immagini delle telecamere ottenute dal ‘Daily Mail’, alle 16.54 circa, Payne viene trasportato da tre dipendenti dell’hotel attraverso la hall e riportato nella sua stanza al terzo piano.

Il 16 ottobre 2024 Payne precipitò dal balcone della sua camera e morì sul posto. Secondo gli accertamenti medico-legali, la morte fu provocata dalle gravi ferite riportate nella caduta. Le nuove fotografie e i documenti non hanno finora modificato ufficialmente la causa della morte e non costituiscono, da soli, una prova di omicidio. Servono soprattutto a ricostruire con maggiore dettaglio le ore trascorse da Payne in hotel prima della caduta. L’inchiesta argentina aveva inizialmente coinvolto cinque persone. Le accuse nei confronti dell’amico Rogelio ‘Roger’ Nores e di due dipendenti dell’hotel, la direttrice Gilda Martin e il receptionist Esteban Grassi, sono state successivamente ritirate. Restano invece coinvolti Braian Paiz ed Ezequiel Pereyra, accusati di aver fornito sostanze stupefacenti al cantante.

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