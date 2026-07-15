Legge elettorale, La Russa “Fatto politico c’è, ma esagerazione su emendamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Il fatto politico rimane. Ho detto che fa bene la Meloni a considerare motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal Governo. Ma mi pare che si stia facendo una esagerazione su un voto a un emendamento, non a un provvedimento, non a un voto di fiducia, ma neanche a una legge, a un emendamento non firmato nemmeno da tutta la maggioranza”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della proiezione del documentario ‘1969-1980. Dagli anni di piombo alla rivolta borghese, a cura di Bruno Vespa, in merito allo stop della Camera all’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze.

“Ho ricordato da presidente del Senato, che quello che un ramo del Parlamento decide può essere cambiato dall’altro ramo del Parlamento. Se a qualcuno non piace, riformuli la Costituzione”, aggiunge La Russa.

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