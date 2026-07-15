Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Legge elettorale, La Russa “Fatto politico c’è, ma esagerazione su emendamento”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Il fatto politico rimane. Ho detto che fa bene la Meloni a considerare motivo di riflessione importante i voti che sono mancati a un provvedimento voluto dal Governo. Ma mi pare che si stia facendo una esagerazione su un voto a un emendamento, non a un provvedimento, non a un voto di fiducia, ma neanche a una legge, a un emendamento non firmato nemmeno da tutta la maggioranza”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della proiezione del documentario ‘1969-1980. Dagli anni di piombo alla rivolta borghese, a cura di Bruno Vespa, in merito allo stop della Camera all’emendamento alla legge elettorale sulle preferenze.

“Ho ricordato da presidente del Senato, che quello che un ramo del Parlamento decide può essere cambiato dall’altro ramo del Parlamento. Se a qualcuno non piace, riformuli la Costituzione”, aggiunge La Russa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

“Britannici siano pronti a combattere contro Putin”, le parole choc del capo dell’Esercito Gb

24 Gennaio 2024

Liste d’attesa nella sanità, Magi (Sumai): “”Non si abbattono riducendo i tempi delle visite”

22 Aprile 2026

Basilicata, Latronico: “Piano paesaggistico opportunità di sviluppo”

21 Dicembre 2023
Marina Militare Osservatorio Vittime del dovere

Amianto e Marina Militare: la storia di Salvatore Carollo

4 Settembre 2019
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno