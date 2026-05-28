L’ecosistema di Dreame si espande oltre la pulizia del pavimento

(Adnkronos) – In occasione di un evento a Chantilly, in Francia, Dreame Technology ha annunciato il lancio di una vasta gamma di prodotti per la casa smart, segnando un’espansione strategica oltre il segmento dei tradizionali robot aspirapolvere. Le novità coprono diverse categorie merceologiche, introducendo soluzioni per la pulizia verticale, la refrigerazione alimentare e la gestione quotidiana degli animali domestici, con l’obiettivo di centralizzare l’ecosistema domestico attraverso un’unica piattaforma tecnologica.

La fascia alta della cura dei pavimenti viene presidiata dalla nuova serie X60 Pro, declinata in tre varianti: Ultra Complete, Ultra Matrix e Master. Questi modelli integrano il sistema di spazzole e panni estensibili Dual UltraExtend, una potenza di aspirazione da 42.000 Pa con spazzola anti-groviglio e la tecnologia di tracciamento AI OmniSight 3.0. La versione Ultra Matrix introduce un meccanismo di sostituzione automatica dei panni in nylon, spugna o microfibra termica a seconda della stanza, mentre il modello Master punta su una stazione di svuotamento e ricarica dalle dimensioni ridotte per l’integrazione nei mobili.

A supporto della serie principale, fa il suo debutto Cyber X, un robot bionico a quattro cingoli progettato specificamente per il superamento e la pulizia delle scale. Il dispositivo è in grado di affrontare pendenze fino a 42 gradi su diverse tipologie di gradini, rimuovendo i detriti in fase di discesa grazie a un modulo aspirante da 6.000 Pa, per poi trasferire lo sporco raccolto al robot principale della serie X60 Pro. Per la pulizia manuale, la serie T introduce cinque nuove lavapavimenti con profilo da 9,85 cm e inclinazione a 180 gradi, guidate dal modello T16 Pro Heat che utilizza acqua calda a 90 gradi e un braccio robotico per la pulizia dei bordi. Nella categoria dei pesi piuma si inserisce invece Aqua Air, un aspirapolvere cordless dal peso inferiore a 0,9 chilogrammi.

L’estensione del brand verso nuove categorie si concretizza con il frigorifero intelligente FizzFresh, caratterizzato da un sistema integrato per l’erogazione di acqua frizzante a tre livelli di effervescenza e da un doppio produttore di ghiaccio in cubetti o tritato. Per le superfici verticali è stato presentato Pano 10 Station, un robot lavavetri dotato di braccio estensibile, sistema di riscaldamento del panno a 45 gradi e una stazione multifunzione dieci-in-uno che gestisce il lavaggio dinamico e l’asciugatura ad aria calda dei mop.

Infine, la nuova Pet Line segna l’ingresso del marchio nel settore della cura degli animali domestici con cinque prodotti dedicati. La gamma comprende la lettiera modulare automatica Moduloo Pure, il lettino termoregolato Moduloo Clima, il trasportino espandibile TunnelGo con ventilazione attiva, e i sistemi di alimentazione e idratazione della linea Lumina, dotati di telecamere integrate e monitoraggio del peso dei consumi per il controllo remoto della salute dell’animale. La commercializzazione dei prodotti in Europa avverrà progressivamente tra i mesi di maggio e agosto 2026.

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