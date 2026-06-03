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Leclerc resta in Ferrari: ufficiale il rinnovo per le prossime stagioni F1

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Charles Leclerc e Ferrari ancora insieme. La scuderia di Maranello ha annunciato oggi, 3 giugno 2026, il rinnovo pluriennale del contratto del pilota monegasco, che continuerà a vestire i colori del Cavallino Rampante nelle prossime stagioni di Formula 1. La durata esatta dell’accordo non è stata resa nota, ma il team ha confermato che Leclerc resterà uno dei punti di riferimento del progetto sportivo ferrarista. 

“L’accordo tra Scuderia Ferrari HP e Charles Leclerc è stato esteso per più anni”, si legge nella nota diffusa dalla squadra. “Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello”. 

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social, lo stesso Leclerc ha celebrato il prolungamento del rapporto con la scuderia, con il messaggio “Here to stay” (“Qui per restare”), a suggellare un legame iniziato nel 2019 e destinato a proseguire.  

 

Il pilota monegasco, cresciuto nell’Academy Ferrari, è considerato uno dei simboli della scuderia e ha più volte ribadito il suo obiettivo: conquistare il titolo mondiale con la Rossa. “Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP, che per me è molto più di un team”, ha dichiarato Leclerc. “È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da bambino. Continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, al vertice”. 

Nel comunicato Ferrari viene ripercorsa la carriera del pilota monegasco all’interno del progetto di Maranello: dalla Driver Academy al debutto in Formula 1 con Sauber nel 2018, fino all’arrivo in Scuderia nel 2019. In questi anni Leclerc è diventato uno dei piloti simbolo del Cavallino, tra vittorie, pole position e podi, e oggi è il secondo per numero di pole nella storia del team. 

Dal team principal arriva la conferma della piena fiducia nel pilota: “Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni, questo rinnovo è qualcosa di naturale. Apprezziamo il suo talento e la sua determinazione, e continueremo a lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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