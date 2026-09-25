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Lecce, coltello da cucina scoperto a scuola nello zaino di un bambino di 6 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un coltello da cucina è stato scoperto da un’insegnante nello zaino di un bambino di 6 anni, che frequenta la classe seconda di una scuola elementare di Trepuzzi, in provincia di Lecce. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione locale.  

Nei giorni scorsi altre notizie hanno riportato episodi che vedono coinvolti minori. Un nuovo possibile caso di aggressione a una docente scolastica, dopo quello di Roma, è stato sventato nelle ultime ore a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Uno studente avrebbe creato un gruppo di conversazione su una piattaforma social network, esprimendo l’intenzione di accoltellare una professoressa, responsabile, a suo dire, della sua bocciatura. Martedì scorso, 22 settembre, a seguito di tempestivi accertamenti condotti in via preliminare e riservata, i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme lo hanno identificato e denunciato. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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