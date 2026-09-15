Leapmotor B03X: il crossover elettrico arriva con 382 km di autonomia

(Adnkronos) – La nuova Leapmotor B03X debutta su strada in Andalusia, dove il crossover elettrico di segmento B ha affrontato un percorso tra città, strade costiere ed entroterra. Un primo assaggio dinamico per un modello sviluppato intorno a tre concetti: dimensioni compatte, praticità e tecnologia.

Lunga 4,27 metri e con un passo di 2,605 metri, B03X abbina proporzioni da crossover a un diametro di sterzata di 10 metri. Il pianale piatto permette di sfruttare meglio l’abitacolo, mentre il bagagliaio raggiunge 510 litri, compreso un vano inferiore impermeabile e lavabile da 105 litri. Abbattendo i sedili posteriori si arriva a 1.605 litri.

La gamma prevede due batterie LFP. Quella da 39,8 kWh alimenta un motore da 130 kW, pari a 176 CV, e consente un’autonomia fino a 292 km WLTP. Con l’accumulatore da 53 kWh la potenza sale a 145 kW, equivalenti a 197 CV, mentre la percorrenza dichiarata raggiunge 382 km. Per entrambe la coppia è di 200 Nm.

La ricarica rapida 2.5C permette di passare dal 30 all’80% in 16 minuti. L’architettura Cell-to-Chassis CTC 2.0 Plus integra direttamente la batteria nella struttura, soluzione pensata per ottimizzare rigidità, baricentro e spazio interno.

A bordo spiccano il touchscreen da 14,6 pollici e la strumentazione digitale da 8,8″, gestiti dal Leap OS 4.0 Plus con processore Snapdragon 8155. Di serie sono inoltre previste 21 funzioni ADAS supportate da 14 sensori e telecamere.

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