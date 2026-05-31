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Leao ai saluti: “Al Milan ho dato tutto quello che potevo, desidero una nuova sfida”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Rafa Leao dice addio al Milan. L’attaccante portoghese si prepara a chiudere l’avventura con la maglia rossonera cominciata nel 2019. “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch’io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan”, dice Leao a SportTv. 

Il numero 10 del Milan ha deciso che è arrivato il momento di lasciare il club ed apre ad una nuova avventura, con un contratto in scadenza al 30 giugno 2028. “Spagna, Inghilterra o Arabia? Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo”, ha aggiunto il portoghese. 

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