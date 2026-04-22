Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Le scuole del Texas dovranno esporre i Dieci Comandamenti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Texas potrà richiedere alle scuole di esporre nelle classi una copia dei Dieci Comandamenti. Una Corte d’appello federale ha infatti stabilito, con il voto favorevole di 9 giudici e contrario di altri 8, che non viola la separazione tra Stato e Chiesa la controversa legge firmata lo scorso anno dal governatore repubblicano Gregg Abbott, finora bloccata da precedenti sentenze in gran parte dello Stato. Nella sentenza si afferma che la legge non limita il diritto dei genitori di stabilire l’educazione religiosa dei propri figli, dal momento che “gli studenti non vengono catechizzati sui Comandamenti né viene loro insegnato a seguirli, né agli insegnanti viene ordinato di convertire gli studenti che fanno domande sul testo esposto o contraddirli se non sono d’accordo”.  

Le organizzazione che rappresentano le 15 famiglie del Texas che hanno fatto ricorso contro la legge, tra le quali l’American Civil Liberties Union, si sono definite “estremamente deluse” della sentenza che “va contro i principi del Primo emendamento” che sanciscono “la separazione tra Chiesa e Stato” e hanno già annunciato l’appello alla Corte Suprema
contro la legge che fornisce anche
indicazioni precise su dove esporre i Dieci Comandamenti, in modo che possano essere letti da ogni posizione in classe, e le dimensioni che dovranno avere i poster.  

Anche se per appena un voto, la sentenza della Corte d’appello quindi rovescia quelle con cui due giudici federali avevano stabilito che la legge viola il primo emendamento, bloccandone l’attuazione in 24 distretti scolastici del Texas. Dopo la nuova sentenza, organizzazioni religiose e conservatrici si sono subito attivate per la raccolta di fondi in modo da poter distribuire i poster con i Dieci Comandamenti in tutte le scuole texane. L’attorney general del Texas, Ken Paxton, ha definito la sentenza “una grande vittoria per il Texas e i nostri valori morali”.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Le Pro Loco puntano a sagre sempre più ecosostenibili

28 Luglio 2018

Space X, il razzo Starship di Elon Musk fatto esplodere in volo

18 Novembre 2023

FiberCop porta la fibra ultra veloce nel borgo storico di Maratea nel rispetto del patrimonio

2 Aprile 2026

Fiumicino, da lunedì parte servizio bus navette Ostia-Ponte della Scafa

1 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno