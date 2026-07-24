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Le Ferrari volano nelle libere del Gp d’Ungheria, Hamilton davanti a Leclerc nella seconda sessione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
La Ferrari vola in Ungheria nel Gp di F1 all’Hungaroring.
Lewis Hamilton ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere al comando, con il tempo di 1’18″729 piazzandosi davanti al compagno Charles Leclerc (+148 millesimi), che aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere.  

A seguire la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di George Russell, quinta. Solo tredicesimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. La Red Bull di Hadjar ha chiuso con il sesto crono, seguita da Lawson e Piastri. Le terze libere scatteranno domani alle 12.30. Poi sarà il momento delle qualifiche alle 16. 

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