Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Le Considerazioni finali, venerdì 29 maggio la diretta Adnkronos dall’assemblea della Banca d’Italia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’instabilità internazionale, lo stato di salute dell’economia, in Italia e a livello globale, le condizioni del credito e del sistema finanziario saranno al centro delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. In occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2025 di Via Nazionale, venerdì 29 maggio dalle ore 10, l’Adnkronos sarà in diretta streaming sul sito e sul canale youtube dell’agenzia per ascoltare e commentare le parole del numero uno di Palazzo Koch. In studio, insieme a i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, saranno presenti gli economisti Gloria Bartoli (Luiss) e Paolo Guerrieri (Sciences Po). In collegamento dalla Banca d’Italia, gli inviati dell’agenzia raccoglieranno le reazioni e le analisi delle personalità che parteciperanno all’assemblea.  

  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo 2024, Santoro: “Ghali? Non avrei usato il termine genocidio”

14 Febbraio 2024

Ki group, tribunale di Milano dispone la liquidazione giudiziale

9 Gennaio 2024

La destra vince in Lombardia e nel Lazio. Crollo della sinistra

13 Febbraio 2023

Energia, Koita Sako (INP-HB): “Priorità in Africa è tema dell’accesso e dell’efficienza”

17 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno