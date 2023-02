Lazio Women-Ternana, che vittoria e che tensione a Formello!

A Formello il clima è tesissimo nella sfida che vale un gran pezzo di stagione come quella tra Lazio e Ternana. La settimana è stata particolarmente travagliata per entrambe le formazioni, tra dichiarazioni e interviste piuttosto forti, senza tralasciare la spinosa questione che sta vivendo a livello societario la Ternana delle fere.

La partita inizia con ritmi agonisticamente molto concitati, ma al 10′ è subito la grande calsse di Sofia Colombo a sbloccare la questione, che saltando con grandissima qualità Pacioni ed incuneandosi in area riesce a servire rasoterra per la deviazione vincente di Chatzinikolaou. La Ternana non riesce ad essere molto pericolosa, ma d’altra parte la grande dose di agonismo rende la partita certamente frizzante, ma all’inizio con poche occasioni.

La squadra ospite comunque, dal canto suo trova una sorta di reazione successiva al gol, cercando per brevi frangenti di partita di tenere la Lazio chiusa nella sua area di rigore. Le ragazze di Catini però sono abbastanza solide e lasciano poco spazio ai dronzoli quando c’è da chiudersi e sbarazzarsi del pallone in area.

Al 32′ Deppy approfitta di una leggerezza di Labate sul versante sinistro, rubando il pallone all’ex biancoceleste nell’area di rigore. Il sinistro che ne scaturisce è una rasoiata che costringe Gioc ad intervenire con i piedi. Il clima però è veramente ardente al Fersini, tanto che al 37′ scoppia una quasi rissa proprio di fronte alla panchina della Ternana. La partita comunque riprende nella tensione, e al 42′ c’è la più grande occasione del primo tempo per le fere con Spyridonidou. La numero 11 di testa pesca il calcio d’angolo e di un soffio manca la porta di Guidi.

Lazio-Ternana, secondo tempo

L’intesità e il clima del primo tempo non si stemperano con il freddo di Formello durante l’intervallo, e addirittura al 50′, complice condotta antisportiva, l’arbitro estrae un rosso diretto per Deborah Salvatori Rinaldi. La gestione della parttia si fa ora sempre più complicata. Non si lasciano abbattere facilmente la ragazze di Mister Melillo, che dopo appena 5′ trovano la conclusione con Vigliucci che lascia correre un brivido sulla schieda di Guidi.

Al 59′ anche Fuhlendorff per le biancocelesti sfiora la rete però, con una deviazione nel cuore dell’area di rigore scaturita da un cross dalla destra. La Lazio crea occasioni, ma la Ternana non si fa spaventare dall’inferiorità numerica, e la partita resta in bilico. La Lazio non riesce a chiuderla, e le fere ci credono fino all’ultimo.

A un minuto dal recupero non basta il tentativo di Tarantino, che sfiora di nuovo, come Spyridonidou nel primo tempo, la rete del pareggio su calcio piazzato. Dopo 7′ minuti di recupero però la Lazio riesce a trovare la vittoria con una grande sofferenza, portando a casa i tre punti in una delle sfide più importanti del campionato.

Lazio Women: Guidi; Kakampouki, Falloni, Toniolo, Varriale; Eriksen, Castiello, Colombo; Moraca (Giuliano 86′), Chatzinikolaou, Fuhlendorff (Pittaccio 67′). A disp: Natalucci, Savini, Khellas, Palombi, Pittaccio, Carosi, Giuliano, Vecchione, Proietti. All.: Massimiliano Catini

Ternana: Gioc, Capitanelli, Pacioni, Di Criscio, Lombardo (Tarantino 63′), Salvatori Rinaldi, Spytidonidou (Corazzi 73′), Labate, Vigliucci, Massimino, Fusar Poli. A disp.: Sacco, De Bona, Corazzi, Imprezzabile, Aldini, Tarantino, Pontes Mateus, Maffei, Santoro. All.: Fabio Melillo

Marcatrici: Chatzinikolaou 10′ (L).

Ammonizioni: Pacioni (T), Vigliucci (T), Giuliano (L).

Espulsioni: Salvatori Rinaldi (T).