Lazio: Morbinati & Longo tra gli studi legali migliori d’Italia

Morbinati & Longo nel Lazio, tra gli studi legali migliori d’Italia. Sono 354 gli studi legali più segnalati del 2024 per un totale di 850 riconoscimenti (per area e specializzazione). Anche quest’anno la lista finale mette in evidenza sia grandi studi sia eccellenze a livello territoriale. Sono 85 i nomi che debuttano in questa sesta edizione, a testimonianza del dinamismo e della vivacità del mercato legale. Tra i settori con la maggiore partecipazione si annoverano Contenzioso e Arbitrato, Lavoro e Welfare, Amministrativo e Appalti. Per le macroregioni, si nota una maggiore concentrazione delle votazioni nell’area di Milano e un leggero incremento nell’area di Roma (Fonte Il Sole 24 Ore).

Come ogni anno, a elaborare l’indagine per conto de Il Sole 24 Ore è Statista, rinomata società tedesca specializzata nell’elaborazione dati. E come ogni anno, per essere inseriti in classifica non sono previsti contributi economici di alcun tipo.

Lo studio, fondato nel 1990, ha assunto nel 2018 la forma giuridica di società per azioni, sotto la denominazione Morbinati & Longo società tra avvocati s.p.a.

La nuova scelta organizzativa è stata ispirata dalla volontà dei fondatori di impreziosire la consolidata tradizione professionale – basata su valori della competenza, serietà, riservatezza e caratterizzata dall’imprescindibile rapporto fiduciario tra cliente e avvocato – con una moderna ed efficiente organizzazione del lavoro, per fornire una assistenza legale stragiudiziale e giudiziale della massima qualità.

Lo studio ha sede in Roma e uffici a Pomezia e Latina: opera direttamente sui tribunali di Roma, Velletri, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, oltre che su tutto il territorio nazionale grazie ad una fitta rete di avvocati domiciliatari di riconosciuta esperienza.

Per contatti cliccare su questo link