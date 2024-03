Lazio-Milan 0-1, gol di Okafor nel finale

(Adnkronos) – Il Milan vince 1-0 sul campo della Lazio oggi nel match in calendario per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. I rossoneri si impongono con il gol di Okafor, a segno all'88'. La vittoria consente alla formazione allenata da Pioli di salire a 56 punti, a -1 dal secondo posto occupato dalla Juventus. La Lazio chiude in 8 uomini. All'espulsione di Pellegrini, che rimedia il cartellino rosso al 57', si aggiungono nei minuti di recupero quelle di Marusic e Guendouzi. I biancocelesti rimangono a quota 40 e rischia di perdere terreno nella corsa all'Europa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)