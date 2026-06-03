Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Lazio, inizia l’era Gattuso: l’ex ct oggi a Formello in attesa della cena con Lotito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – In attesa della firma ufficiale sul contratto con la Lazio, l’era di Rino Gattuso in biancoceleste è già iniziata. L’ex ct della Nazionale, infatti, oggi ha varcato il cancello del centro sportivo di Formello, accompagnato dal suo vice Luigi Riccio, accolto dal team manager Stefan Derkum, dal dirigente della Lazio Alberto Bianchi, dal ds Angelo Fabiani e dal capo della comunicazione del club Emanuele Floridi. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla società biancoceleste, in attesa della cena con il presidente Claudio Lotito.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ancora un colpo di mercato per la Roma calcio femminile

20 Agosto 2018

Intesa Sanpaolo avvia partnership con la tennista Jasmine Paolini

12 Luglio 2024

Ucraina, Zelensky e Zaluzhny: guerra e politica dividono presidente e generale

30 Gennaio 2024

Tajani fa convocare ambasciatore Israele per i 2 carabinieri fermati dai coloni

26 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno