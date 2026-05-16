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Lazio, emergenza portieri per il derby: si ferma anche Motta, sarà esordio per Furlanetto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Clamoroso in casa Lazio, a poche ore dal derby contro la Roma di domani, domenica 17 maggio. La squadra di Sarri dovrà fare i conti con un altro infortunio pesante (l’ennesimo in questa stagione), quello di Edoardo Motta. Il classe 2005 dovrà fermarsi a causa di un problema muscolare. E dunque, contro i giallorossi, scenderà in campo il quarto portiere Alessio Furlanetto, all’esordio con i biancocelesti.  

Curiosità. Furlanetto sarà il quarto portiere in campo con la Lazio in questa stagione. Dopo Provedel, ai box da oltre due mesi per un infortunio, a difendere la porta biancoceleste ci sono stati anche Mandas (ceduto al Bournemouth a gennaio, durante la sessione di mercato invernale) e Motta, arrivato a Roma dopo l’esperienza alla Reggiana proprio per fare il secondo portiere al posto del greco.  

Chi è Alessio Furlanetto? Nato a Motta di Livenza (in provincia di Treviso) il 7 febbraio 2002, Furlanetto è cresciuto nella Liventina e dal 2016 al 2021 ha fatto la trafila nelle giovanili della Lazio. Negli anni successivi (tolte due parentesi nel 2022 e nel 2023, in prestito al Renate e alla Fermana) ha sempre vestito la maglia dei capitolini, non trovando però mai occasione di mettere piede in campo. Domani, nella partita più importante, toccherà a lui difendere i pali della porta biancoceleste. Per un esordio da film. 

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