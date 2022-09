Presente sul territorio nazionale dal 1994, EdiliziAcrobatica, quotata sul segmento Euronext Growth Milan (ticker EDAC) e su Euronext Growth Paris (ticker ALEAC), è l’Azienda leader in Italia del settore edile nei lavori su corda. Effettua interventi senza l’utilizzo di ponteggi o piattaforme aeree servendosi della tecnica innovativa e all’avanguardia della doppia fune di sicurezza che consente di offrire al cliente finale non solo servizi di qualità con standard di eccellenza e l’ovvio abbattimento del costo del ponteggio, ma soprattutto una serie di vantaggi che non hanno prezzo: nessun ostacolo alla vista, totale libertà, luce, pulizia e totale sicurezza, anche durante i lavori.

Ad oggi è presente con oltre 100 aree operative in tutta Italia e nel sud della Francia, in Spagna e nel Principato di Monaco, cosa che le permette di essere operativa ovunque, in tempi rapidissimi.

EdiliziAcrobatica nasce da un’idea di Riccardo Iovino CEO e Founder – skipper oceanico – che racconta così la storia della sua impresa, l’inizio della più grande rivoluzione nel settore dell’edilizia avvenuta nel nostro Paese: “Tutto ha inizio nei primi anni ’90, quando, poco più che trentenne, tornavo da uno dei miei viaggi in barca a vela, squattrinato ma felice, sempre in cerca di qualcosa, anche in mezzo all’atlantico. Allora, un mio amico, un po’ seccato, mi disse che doveva risolvere il problema di una grondaia da riparare in un punto poco accessibile del suo palazzo e tutti i preventivi che ha in mano prevedono costi elevati per il noleggio dei ponteggi necessari. Così, forte della mia esperienza di skipper abituato ad arrampicarmi sugli alberi delle barche a vela, mi offro per fare il lavoro arrampicandomi in copertura usando questa tecnica. In poche ore il problema è risolto, la grondaia torna come nuova e io mi un’idea, differente e geniale: i lavori in fune consentono di intervenire efficacemente esternamente agli edifici con enormi vantaggi in termini di tempo e di denaro che l’edilizia tradizionale non può offrire. Così capisco che con i lavori in fune si possono ottenere numerosi benefici per il cliente finale che, in questo modo, non dovrà convivere con l’incubo dei ponteggi davanti alla finestra. Nei primi anni di vita, sono io ad occuparmi di tutto: sono il primo operaio acrobatico, faccio le mie prime promo con la allora macchina da scrivere, ma gestisco anche i clienti e l’amministrazione.

Dopo qualche anno, lo scheletro di EdiliziAcrobatica è formato e l’azienda inizia a crescere, prima piano piano in mezzo a mille dubbi, poi sempre più in maniera strepitosa. Senza quasi accorgermene, ho creato e guido la prima azienda in Europa a utilizzare in edilizia questi sistemi.”

Nel 2007 Riccardo entra in società con Anna Marras: esperta in selezione e formazione di risorse umane, è con Anna e la sua filosofia aziendale che pone le persone al centro. EdiliziAcrobatica ha infatti impiegato più di 1000 persone e forma internamente operai specializzati con un’attenzione incredibile alla sicurezza sul lavoro.

La quotazione sul segmento AIM di Borsa Italiana è datata novembre 2018 e replicata nel febbraio 2019 con l’ingresso del titolo su Euronext Growth, il mercato europeo del capitale scambiato a Parigi. Due operazioni che confermano la vocazione rivoluzionaria del Gruppo che, unico nel suo settore, ha dato vita a un dual listing (doppia quotazione, n.d.r.).

Il 2021 si è chiuso con risultati eccezionali per EdiliziAcrobatica, oltre le aspettative: ricavi consolidati sono cresciuti dell’89,9%, a quota 87,67 milioni e balzo dell’utile netto, passato da 1,75 milioni a 11,08 milioni, +533%; posizione finanziaria netta positiva In Italia il “bonus facciate” ha dato maggior forza alla crescita delle ristrutturazioni ed è la riprova che sempre di più si vuole incentivare il mercato manutenzioni medie, piccole e grandi. Il bonus facciata ha quindi sicuramente accelerato il processo di crescita, ma questo non è stato l’unico elemento che ha contraddistinto il nostro eccezionale risultato. Il successo è da imputare in grande parte al successo dell’organizzazione, la qualità dei servizi, la flessibilità.

Lo scorso aprile si è concluso il procedimento costitutivo di una nuova società anonima per azioni nel Principato di Monaco, denominata EdiliziAcrobaca Monaco S.A.M. (di seguito la “NewCo”), in partnership con altri soggetti, quali la monegasca Engeco S.A.M., storica società di costruzioni e sviluppo immobiliare nel mercato locale del Principato e non solo, e con la holding di investimento e partecipazioni italiana G.B.Par S.r.l.

“Non è stata certo casuale la scelta di portare la tecnologia di EdiliziAcroba.ca a Monaco – ha commentato Riccardo Iovino CEO & Founder di EdiliziAcroba6ca S.p.A. -. Le caratteristiche dell’insediamento urbano di Monaco sono infatti tali da risultare ideali per interventi snelli, rapidi e leggeri come quelli che il know-how di EdiliziAcrobatica può assicurare. Inoltre, il nostro modello di business, rivelatosi perfettamente replicabile e scalabile ovunque, sia in Italia che in Francia e Spagna dove siamo presenti con diverse aree di intervento, ben si presta a una ulteriore duplicazione di successo anche nel territorio monegasco”.

La costituzione della NewCo si inserisce nel più ampio progetto di crescita internazionale avviato dal Gruppo a partire dal 2021, che prevede l’espansione commerciale in mercati considerati strategici.

“Non esiste l’impossibile – racconta oggi Riccardo Iovino – quando esiste una determinazione incrollabile. Quando raccontavo ai miei amici di voler rivoluzionare il mondo dell’edilizia, eliminando i ponteggi e le impalcature in favore della doppia fune di sicurezza, mi dicevano che ero matto, che non ce l’avrei mai fatta. Ma io sapevo, sentivo, ero certo che la mia idea era quella giusta, così come capivo che era solo da me, dalla mia volontà, dalla mia fiducia in questa idea, che dipendeva tutto.”

“Ed è solo scegliendo di condividere il tuo sogno – aggiunge Anna Marras – con i Talenti che selezioni, formi e guidi verso il successo che puoi davvero realizzarlo. E oggi, noi per primi, vediamo un’EdiliziAcrobatica che ha rivoluzionato il modo di fare edilizia in Italia e si sta preparando a rivoluzionarlo nel mondo. Perché i limiti non sono le frontiere tra i paesi, ma solo i confini che la nostra mente decide di non superare”.

