Lavoro: sindacati, su sicurezza confronto positivo da incontro con Prefetto

Si è tenuto ieriil tavolo di confronto tra i sindacati, le associazioni datoriali, la Regione Lazio, Roma Capitale, l’Inail e l’Ispettorato del lavoro, convocato dal Prefetto di Roma. È il primo incontro da quando è stato sottoscritto il protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza nel settore delle costruzioni. Così, in una nota, Cgil, Cisl e Uil del Lazio insieme a Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Roma e del Lazio. “Il confronto, molto positivo, – continua la nota – ha visto raccogliere dal Prefetto la nostra richiesta di aumentare i controlli, la formazione in sicurezza contro gli incidenti sul lavoro e l’emissione di provvedimenti per tutelare i lavoratori dalle ondate estreme del clima, ora il caldo, poi altri eventi atmosferici che possono determinare condizioni di pericolo estremo per le persone. Abbiamo già richiesto alla Regione Lazio di emettere provvedimenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, fino alla sospensione delle attività lavorative, quando le temperature diventano pericolose per le persone anche in relazione alle condizioni di lavoro”.

