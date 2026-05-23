Bancali usati e nuovi
Italia

Lavoro, De Luca: “Festival 2027 a fine aprile in coincidenza del 1° maggio alla Nuvola di Roma”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “A fine aprile, in coincidenza del 1° maggio, il prossimo anno si terrà il Festival del lavoro, sempre alla Nuvola di Roma”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, concludendo il Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all’Eur a Roma. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Itticoltura, Italia leader ma servono più impianti

26 Luglio 2024

Benevento, donna ferita alla testa da un colpo di pistola al rione Libertà: è grave

11 Novembre 2023

Ardea, educazione civica nelle scuole: il 9 e 16 dicembre con “Gli Amici di Grillo” per firmare la proposta di legge

8 Dicembre 2018

A Via Nazionale a Roma incontro pubblico con l’Autore Marco Tullio Barboni

18 Aprile 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno