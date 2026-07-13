Lavoro 2026: squilibrio delle competenze e nuovi trend retributivi

(Adnkronos) – Sebbene il tasso di occupazione abbia superato il 62%, emerge un disallineamento strutturale tra la domanda delle imprese e le competenze disponibili sul mercato. Oltre il 45% delle organizzazioni segnala difficoltà nel reperire profili coerenti con le nuove esigenze operative, in particolare nei comparti tecnici e specialistici. La sfida competitiva per le aziende non risiede più nel volume delle posizioni aperte, ma nella capacità di colmare il divario tra competenze statiche e necessità di analisi del dato.

L’integrazione tecnologica, con l’intelligenza artificiale come driver principale, sta ridefinendo i perimetri dei ruoli aziendali. Sebbene il 55% dei lavoratori preveda l’adozione dell’IA nelle attività quotidiane entro i prossimi 12 mesi, persiste un ritardo nell’adozione di strategie di reskilling: solo il 41% della forza lavoro risulta attivamente coinvolto nella riconfigurazione delle proprie mansioni. Questo deficit di coinvolgimento rende prioritaria la transizione da logiche di job description statiche verso modelli di gestione basati sulle competenze, dove l’analisi e l’interpretazione dei dati prevalgono sulle attività operative ripetitive.

Le dinamiche retributive confermano la persistenza di una marcata frammentazione geografica. Nei ruoli a elevata seniority, lo scarto salariale tra le regioni del Nord e quelle del Centro-Sud supera in diversi segmenti il 15-20%. Tale divario non è da attribuire esclusivamente alla localizzazione, ma alla differente concentrazione di organizzazioni complesse e alla pressione competitiva sulla ricerca di talenti altamente specializzati. La polarizzazione salariale si accentua ulteriormente per profili la cui rarità tecnica ne determina il valore di mercato: AI/Machine Learning Engineer, Cybersecurity Manager e ruoli finance evoluti (FP&A) guidano la classifica delle professionalità con prospettive di reddito che, per i profili senior in ambito AI, possono superare gli 80 mila euro annui.

Luca Semeraro, Amministratore Delegato di LHH Italia

“Il 2026 evidenzia con chiarezza come il tema delle competenze sia ormai centrale nella competitività delle imprese. In un mercato sempre più selettivo, non è più sufficiente attrarre talenti: diventa fondamentale svilupparli e valorizzarli nel tempo, creando contesti in cui tecnologia, business e capitale umano evolvano in modo integrato” ha commentato Luca Semeraro, Amministratore Delegato di LHH Italia. “L’introduzione di nuovi principi di trasparenza salariale contribuirà inoltre a rendere sempre più centrali coerenza, equità e chiarezza nelle politiche retributive. La vera sfida per le organizzazioni non è quindi inseguire il cambiamento, ma renderlo comprensibile e governabile, trasformandolo in un vantaggio competitivo concreto e sostenibile”.

La competizione per i talenti si sposta quindi oltre la leva economica: la qualità manageriale, il percorso di carriera e la chiarezza dei ruoli divengono determinanti per l’attrattività aziendale, in un contesto in cui la trasparenza salariale impone nuove regole di equità e coerenza organizzativa.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)