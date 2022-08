Laurentina, fiamme ad un mezzo Ama all’altezza di via Strampelli

Ancora un mezzo Ama in fiamme. E’ successo oggi intorno alle 5.30 sulla via Laurentina, al chilometro 19.500, all’altezza di via Strampelli, nel territorio comunale di Roma, in località Selvotta. A chiedere aiuto i due operai in servizio. A spegnere l’incendio della spazzatrice, completamente in fiamme, i vigili del fuoco. Gli operatori stavano percorrendo via Laurentina quando dalla parte posteriore si sono sentiti rumori sospetti. Le fiamme sono divampate in pochi istanti. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme, ma nonostante questo è inutilizzabile, in quanto i danni sono enormi.

Sul posto, per mettere in sicurezza la circolazione, sono intervenute le pattuglie del gruppo IX Eur della Polizia di Roma Capitale.