Laura Pausini chi è il marito: anche lui famosissimo musicista

Chi è il marito della cantante e musicista Laura Pausini? Anche lui famosissimo nel mondo della musica: ecco chi è.

Laura Pausini, celebre cantante italiana conosciuta in tutto il mondo, è stata recentemente ospite nel programma televisivo Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio.

Durante l’intervista, ha condiviso dettagli sulla sua vita privata e professionale, mettendo in luce il legame speciale con suo marito Paolo Carta. Quest’ultimo non è solo una figura chiave nella sua vita affettiva ma svolge anche un ruolo cruciale nella sua carriera musicale.

Laura Pausini, chi è il famoso marito

Nato il 18 aprile 1964, Paolo Carta vanta una carriera musicale di grande successo. Ha collaborato con numerosi artisti di fama nazionale e internazionale come Adriano Celentano, Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti, oltre a star del calibro di Gloria Gaynor, Whitney Houston e Lionel Richie. La sua relazione professionale con Laura Pausini ha preso avvio nel 2005 quando fu scelto da Paolo Bonolis per aprire la kermesse canora di Sanremo con una versione rock dell’Inno di Mameli. Da quel momento in poi, la loro collaborazione si è intensificata fino a trasformarsi in un profondo legame affettivo.

La storia d’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta non è stata priva di ostacoli. Inizialmente complicata dalla situazione familiare preesistente di Carta – già sposato e padre di tre figli – questa relazione ha dimostrato che l’amore può superare ogni difficoltà. Con il tempo, i due hanno costruito una solida partnership sia nella vita che sul palco, testimoniata dalla nascita della loro figlia Paola nel 2013 e dalle nozze celebrate nel marzo del 2023.

Oltre alla vita privata, la coppia ha consolidato un forte sodalizio professionale. Paolo Carta ha contribuito significativamente alla carriera musicale della moglie come chitarrista sul palco durante i suoi tour mondiali – incluso l’imminente World Tour Winter 2024 – nonché come produttore artistico e autore della musica per diversi dei suoi brani più noti.