Latina: viaggiava in macchina con una mazza da baseball e un’ascia, denunciato 20enne

Latina: denunciato un giovane di 20 anni per porto di armi od oggetti atti a offendere, in quanto trovato in possesso di una mazza da baseball di 60 centimetri e di un’ascia della lunghezza di 35 centimetri, mentre era alla guida della propria auto. È successo in località Fontana Perrelli del Comune di Minturno, in provincia di Latina. L’azione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Minturno, che hanno sequestrato il materiale e lo hanno messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Inoltre, i militari della stazione di Scauri di Minturno, hanno denunciato due giovani, rispettivamente di 23 e 27 anni, di Napoli.

Il primo è stato denunciato perché, sebbene sottoposto a misura cautelare di affidamento in prova ai servizi sociali così come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con obbligo di non uscire dal comune di residenza, era stato sorpreso dai militari operanti all’interno dell’abitazione del secondo, sottoposto agli arresti domiciliari in Scauri di Minturno, e per aver fornito false generalità all’atto del controllo. Il secondo, invece, è stato denunciato per aver consentito l’accesso presso la sua abitazione, violando le prescrizione imposte dall’Autorità giudiziaria. Queste attività rientrano nei servizi di controllo del territorio effettuati dalla compagnia carabinieri di Formia, finalizzata alla prevenzione di reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...