Latina, progetto “Donne, una Rete per uscire dalla violenza”: 24 e 25 novembre eventi sulla violenza di genere

Nella mattinata odierna, presso il comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, durate una conferenza stampa, è stato presentato il progetto “Donne, una Rete per uscire dalla violenza”, II Edizione. In data 24 novembre 2022 alle ore 10.00, presso la Curia Vescovile di Latina, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà un convegno organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina in collaborazione con la Soroptimist International Club di Latina, il Centro Donna Lilith di Latina, e con la partecipazione di qualificati referenti che costituiscono la Rete Antiviolenza. Durante il convegno ci sarà, tra l’altro, la testimonianza di una vittima che, supportata dalla Rete, interagirà con il pubblico raccogliendone riflessioni, pareri e suggestioni (al convegno parteciperanno solo gli istituti superiori di Latina). Inoltre, sempre in collaborazione con i suddetti partners e con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Latina, al fine di sensibilizzare e coinvolgere maggiormente i ragazzi sull’importante tematica, è stata organizzata, per la sera del 25 novembre, una Serata Arancione. Nel piazzale antistante il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, illuminato di arancione, verrà allestito un palco sul quale si esibiranno alcune bands e cantanti degli Istituti superiori di Latina, in un concerto che vedrà come ospite speciale la show girl Matilde Brandi che, con il suo corpo di ballo e una cantante di X Factor, arricchirà l’evento con uno spettacolo a tema.

