Latina, inaugurato il nuovo triennio di “Biologia con Curvatura Biomedica”

Si è svolta sabato mattina, (12 novembre 2022), presso l’Auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina l’inaugurazione ufficiale del triennio formativo del Progetto nazionale di Potenziamento – Orientamento “Biologia con Curvatura Biomedica”. Alla manifestazione organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina hanno partecipato i ragazzi del terzo, quarto e quinto anno dei licei della provincia che hanno aderito al percorso. La mattinata si è aperta con l’esibizione dei The Blankers, la Band del Liceo Scientifico L.B. Alberti, sul palco alla batteria Gianluca Tascone, al basso Emanuele Valente, alla chitarra Gemma Mallozzi e in voce Fiorella Licciardiello. La manifestazione, come da tradizione per l’Ordine dei Medici di Latina, si è aperta con il “Canto degli Italiani” ed è proseguita con la presentazione del progetto; «attivato nel 2018 vede ora la partecipazione di circa trecentosettanta studenti della provincia di Latina distribuiti nei vari licei e la collaborazione di oltre cinquanta “medici tutor” – ha affermato la Vicepresidente dell’OMCeO LT e curatrice del progetto Rita Salvatori – siamo ormai alla quarta generazione di studenti e con questo impegnativo percorso, stiamo crescendo medici motivati e pronti ad affrontare la professione più bella del mondo con la giusta preparazione». Il Progetto di Potenziamento – Orientamento “Biologia con Curvatura Biomedica” coinvolge nella nostra provincia ben quattro licei: gli scientifici Majorana di Latina e Alberti di Minturno, il classico Alighieri di Latina e il campus dei licei Ramadù di Cisterna. A fare il punto sui risultati ottenuti e l’orientamento che i ragazzi hanno seguito una volta ultimato il percorso, caratterizzato da centocinquanta ore extra ripartite in lezioni frontali tenute dai docenti di biologia, lezioni pratiche con i medici delegati dall’Ordine e visite ad ambulatori, ospedali, laboratori di ricerca e studi specialistici, i referenti: Valeria Carlino del Campus dei Licei M. Ramadù di Cisterna, Antonio Incandela del Liceo Classico D. Alighieri di Latina, Vanessa Tombolillo del Liceo Scientifico E. Maiorana di Latina e Caterina Valerio del Liceo Scientifico L.B. Alberti di Minturno. «Da molti anni ormai l’OMCeO LT ha intrapreso un percorso di continuità con l’università La Sapienza Polo Pontino – ha affermato Giovanni Maria Righetti Presidente dell’OMCeO LT – questo ci permette, di creare il giusto ponte fra “teoria” e “pratica”, per guidare i futuri medici all’approccio con la professione». A svelare le ultime innovative modalità di accesso alla Facoltà di Medicina, che entreranno in vigore per i maturandi dell’anno 2023/2024 il Presidente del corso di laurea di Medicina Polo Pontino La Sapienza Claudio Di Cristofano. Nel cuore della mattinata premiati anche due giovani medici chirurghi ed un giovane odontoiatra neo iscritti, con altrettante borse di studio per essersi distinti con la loro Tesi di Laurea nell’anno accademico 2020/2021; la valutazione per le borse di studio è stata ricavata sommando al voto di laurea quello della valutazione della tesi di laurea attribuito dalla commissione dell’Ordine. A raccontare del loro percorso post laurea i Medici Chirurghi Alessia Ceccherelli e Valerio Saccoccio ed il Medico Odontoiatra Cristina Botticelli. L’intensa mattinata è proseguita con il giuramento professionale dei neo iscritti all’albo di Latina. In rappresentanza dei neo iscritti di quest’anno Valentina Iannucci e Giacomo Ghini. La mattinata dell’inaugurazione del nuovo triennio di “Biologia con Curvatura Biomedica” si è chiusa con l’esibizione dei Cadillac Dream, una rockabilly band che ha visto sul palco in voce la psicoterapeuta Cinzia Ferrara, alla chitarra e voce l’informatico Umberto Abballe, al basso il medico Silverio Guarino e alla batteria l’avvocato Alessandro Mariani, una sorta di trait d’union fra generazioni di professionisti al servizio della società.

Mi piace: Mi piace Caricamento...