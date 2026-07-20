Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

“L’Argentina ha vinto i Mondiali”, lo scherzo del pilota ai passeggeri in volo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Congratulazioni ai nostri amici argentini…”. La beffa vola ad alta quota. Un pilota di un aereo di linea, come mostra un video pubblicato su X e rilanciato dal portale InfoBae, si è preso gioco dei passeggeri argentini che ignoravano il risultato della finale dei Mondiali 2026. La Spagna ha battuto l’Argentina per 1-0 ai tempi supplementari, ma il pilota ha scelto un modo a dir poco particolare per comunicare la notizia. 

 

“E’ stata una partita molto equilibrata, compresi i tempi supplementari. Purtroppo, solo una squadra può vincere una finale dei Mondiali. Vogliamo fare le congratulazioni ai nostri amici argentini”, dice il pilota. A bordo, ovviamente, si scatena l’entusiasmo tra i sostenitori dell’Albiceleste. “Vamos Argentina”, urla qualcuno, convinto di tifare per i campioni del mondo. Esulta chi indossa la maglia di Messi, tutti girano video per immortalare il momento top. E all’improvviso, la doccia gelata. Il pilota, con voce metallica, piazza il colpo da ko: “La Spagna ha vinto”.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Innovazione, Calzolari (BolognaFiere): “A Bologna il futuro è già il presente”

24 Giugno 2026

Mondiali, Giordania-Argentina 1-3: Messi fa centro su punizione

28 Giugno 2026

Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale

8 Luglio 2026

Anci, la Polizia Locale del Comune di Anzio premiata per la “Miglior Operazione”, nella sezione “Sicurezza Urbana 2018”

27 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno