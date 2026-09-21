Lanuvio tra storia e nuovi servizi: apre l’ufficio postale POLIS, annullo speciale per Marianna Candidi Dionigi

Una giornata tra memoria, cultura e innovazione nel cuore di Lanuvio, con un doppio appuntamento che ha unito la valorizzazione della storia locale al potenziamento dei servizi per i cittadini. La mattinata si è aperta davanti alla Torre Medievale con la presentazione dello speciale annullo filatelico dedicato a Marianna Candidi Dionigi, promosso dal Comune di Lanuvio insieme a Poste Italiane e al Museo Diffuso di Lanuvio in occasione del bicentenario della scomparsa, avvenuta nel 1826, della celebre pittrice, scrittrice e intellettuale. Un’iniziativa destinata a lasciare una traccia permanente: il timbro celebrativo entrerà infatti a far parte della collezione del Museo Nazionale delle Poste di Roma. A seguire, all’ingresso del Borgo Antico in Piazza Mazzini, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’Ufficio Postale.

Una struttura moderna e accessibile, che sostituisce la precedente sede privata e rientra nel Progetto POLIS, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata al rafforzamento dei servizi nei piccoli centri. Grazie al nuovo assetto, i cittadini potranno richiedere direttamente allo sportello importanti documenti e certificazioni della Pubblica Amministrazione, tra cui il passaporto e diversi certificati anagrafici e giudiziari. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Andrea Volpi, rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i vertici di Poste Italiane, tra cui Salvatore Muscarella, componente del CdA di Poste Italiane, Luigi Antonio Madeo, Giovanni Accusani, Silvia Mazzoleni, Giuseppe Iannaccone, Maria Lea Pettolino e Roberta Sarrantonio.

“Oggi celebriamo un momento dal forte valore simbolico – ha dichiarato il sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi – unendo la memoria della nostra storia ai servizi per la cittadinanza. Portare il nome di Marianna Candidi Dionigi al Museo Nazionale delle Poste e inaugurare contemporaneamente una sede postale moderna, funzionale e inserita nel Progetto POLIS significa valorizzare la nostra identità e rigenerare il centro storico. Ringrazio Poste Italiane, il Museo Diffuso e i tanti cittadini presenti: un passo alla volta continuiamo a rendere il nostro Borgo sempre più vivo, accessibile e vicino alle esigenze delle persone”.