Lanuvio, 2.4 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio

“Con il decreto del 18 luglio 2022 il dipartimento degli affari interni e territoriali, Lanuvio si aggiudica 2 milioni e 300 mila euro di contributi per gli interventi di manutenzione del territorio.

In particolare sono stati ritenuti idonei gli interventi di messa in sicurezza dei versanti a rischio idrogeologico a ridosso del “Parco della Rimembranza, di Via Gramsci e di Via Martin Luther King.

Prima abbiamo ottenuto i finanziamenti per realizzare i singoli progetti e in un secondo momento li abbiamo utilizzati per ottenere le risorse necessarie a mettere in sicurezza 3 zone a rischio del nostro territorio.

Tali interventi, voluti e pianificati dall’Amministrazione comunale, si configurano tra le azioni di prevenzione che l’ente ha posto in essere per salvaguardare l’assetto del territorio nei punti ritenuti più rischiosi” lo dichiara l’Assessore ai lavori pubblici del comune di Lanuvio Mario di Pietro.

