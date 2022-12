Lanuvio, al via i lavori per la nuova segnaletica stradale

Sono iniziati a Lanuvio i lavori di rifacimento della segnaletica stradale su tutto il territorio cittadino. La Polizia Locale diretta dal Dott. Sergio Ierace sta seguendo i lavori sul territorio, per accertarsi che tutte le esigenze dei cittadini siano state recepite e inserite nel piano lavori. Le pattuglie in servizio, oltre a seguire i lavori, proseguo la normale attività istituzionale di assistenza alla popolazione rendendosi protagonisti anche di alcune vicende a lieto fine.Nella giornata di ieri, infatti, una pattuglia ha notato un anziano signore con evidenti problemi di deambulazione che provata a raggiungere la propria abitazione a piedi trasportando due pesanti borse. Il tentativo si stava rivelando più complicato del previsto complici anche i lavori in corso sulla strada. Gli agenti hanno quindi, sentito il Comandante Ierace, preso la decisione di accompagnare a casa, loro stessi, l’anziano commosso dal gesto.

Il comandante Ierace in merito ha detto: “Sono stato contattato via radio dagli Agenti in servizio e li ho immediatamente autorizzati ad accompagnare l’anziano in difficoltà presso la propria abitazione in tutta sicurezza. Credo che al di là del gesto, il senso del nostro lavoro sia sempre racchiuso nel servizio che deve essere fornito in aiuto alla cittadinanza. Non solo sanzioni quindi, ma anche tutto ciò che può essere messo in campo per aiutare il prossimo. Ringrazio gli Agenti per la sensibilità dimostrata, oltre che per l’occhio “vigile” avuto nel frangente”.

