Lanuvio al centro del rilancio agricolo: il Distretto del Vulcano Laziale chiama a raccolta le imprese

Prosegue il percorso verso la costituzione del Distretto dei Prodotti del Vulcano Laziale, il progetto promosso dal Parco regionale dei Castelli Romani con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio e rafforzare la competitività delle imprese locali.

Dopo il positivo riscontro registrato nel primo incontro di Ardea, il prossimo appuntamento è in programma lunedì 6 luglio 2026 alle ore 18 presso il Comune di Lanuvio, in via Roma 20. L’incontro rappresenta un nuovo momento di confronto e partecipazione aperto a produttori, aziende agricole e silvo-pastorali, associazioni di categoria e professionisti del settore interessati a contribuire alla costruzione del Distretto.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che fare rete sia oggi uno strumento indispensabile per affrontare le sfide del comparto agricolo, favorendo la collaborazione tra imprese, istituzioni e operatori economici. Tra gli obiettivi principali del Distretto figurano il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti, una maggiore promozione delle produzioni locali, la creazione di sinergie tra aziende, lo sviluppo del turismo enogastronomico e l’introduzione di processi innovativi capaci di aumentare sostenibilità e competitività.

Particolare attenzione sarà rivolta alle realtà produttive dei Comuni che hanno già aderito al progetto, tra cui Rocca di Papa, Ariccia, Nemi, Lariano, Lanuvio, Pomezia e Ardea, con l’auspicio di ampliare ulteriormente la partecipazione e il coinvolgimento del tessuto economico locale.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco di Lanuvio, Valeria Viglietti, e dall’assessore all’Agricoltura Simone Santilli, che hanno sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa per il territorio. Entrambi hanno ringraziato il presidente del Parco regionale dei Castelli Romani, Ivan Boccali, per aver promosso il progetto, auspicando una forte adesione delle aziende locali affinché possano cogliere tutte le opportunità di crescita e sviluppo offerte dal futuro Distretto.