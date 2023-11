Lancia Pu+RA HPE: inaugurate nuove concessionarie italiane

(Adnkronos) – Il Tour Lancia Pu+Ra HPE si è concluso nei giorni scorsi con la tappa di Milano. È partito lo scorso 12 novembre ad Arona, un roadshow che ha toccato sei regioni, attraversando l’Italia da Nord a Sud, 13 le tappe totali, 11 città interessate, 4.000 gli invitati tra clienti storici di Lancia, autorità pubbliche e locali, appassionati del marchio italiani e manager di aziende locali. Gli invitati hanno potuto ammirare da vicino la nuova concept car 100% elettrica che rappresenta la visione futura del brand in termini di elettrificazione, design e tecnologia, i 13 show-room Lancia convinti hanno già adottato la nuova Corporate Identity, ovvero dei veri e propri salotti eleganti pensati per il benessere dei presenti, il tutto in perfetto stile italiano. Entro il 2030 saranno 100 le concessionarie italiane ad adottare la nuova Corporate Identity, mentre nel corso del primo trimestre 2024 verrà coinvolta la rete estera, operazione che sarà completata entro la metà del prossimo anno in concomitanza con il lancio della nuova Ypsilon.



Una concept car che incarna il nuovo linguaggio stilistico Lancia, forme geometriche elementari come il cerchio e il triangolo combinate con alcuni dettagli propri del patrimonio Lancia, un’auto con il 70% di superfici che si toccano realizzate con materiali ecosostenibili, la Pu+Ra HPE è la prima vettura dotata del sistema di infotainemnt S.A.L.A. che centralizza tutte le funzioni audio, clima e illuminazione adattandole all’ambiente interno della vettura con la semplice pressione di un pulsante o comando vocale.

Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, ha dichiarato: “L’Italia è il nostro naturale playground e da qui parte il Rinascimento del nostro marchio. Lancia Pu+Ra HPE ha inaugurato i migliori showroom italiani pronti con la nuova Corporate Identity del marchio, degli spazi Lancia dedicati che rappresentano al meglio e appieno i valori del marchio. Noi siamo pronti e con noi i venditori e tutti i nostri concessionari per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo”.

“Sono fiero del lavoro fatto insieme e di come sta procedendo il nostro Piano di Rinascimento. Per questo motivo voglio ringraziare tutta la squadra Lancia e i nostri concessionari nazionali non soltanto per il successo del tour italiano di Lancia Pu+Ra HPE ma anche per l’impegno quotidiano nel disegnare il futuro di Lancia”, ha commentato Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia.

