L’Amica Geniale chi è Alba Rohrwacher, vita privata e carriera della nuova Lenù della 4 stagione

Chi è l’attrice Alba Rohrwacher: vita privata e carriera della nuova Lenù della quarta stagione della serie di Rai Uno, L’Amica Geniale.

Alba Rohrwacher, attrice di spicco del panorama cinematografico italiano, ha segnato un percorso artistico di rilievo attraversando con maestria le diverse stagioni della serie televisiva L’amica geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Dopo aver prestato la sua voce narrante al personaggio di Lenù, Rohrwacher si appresta ora a interpretare fisicamente la protagonista nell’ultima e quarta stagione della serie, che debutterà su Rai1 e in streaming su Raiplay. Questo passaggio segna un momento cruciale nella sua carriera, consolidando ulteriormente il suo legame con il personaggio.

Alba Rohrwacher, chi è la nuova Lenù de L’Amica Geniale

Nata a Firenze nel 1979 e cresciuta a Castel Giorgio, Alba Rohrwacher ha esplorato con successo i diversi ambiti dell’arte performative: dal teatro al cinema fino alla televisione. La sua formazione artistica prende le radici ai corsi dell’Accademia dei Piccoli di Firenze per poi proseguire al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo debutto cinematografico avviene nel 2002 con “L’ora di religione” di Marco Bellocchio. Da allora ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali come Matteo Garrone, Paolo Genovese e Luca Guadagnino.

La carriera di Alba Rohrwacher è stata costellata da numerosi premi che testimoniano il suo talento eccezionale: due David di Donatello, un Nastro d’argento, due Globi d’oro e tre Ciak d’oro sono solo alcuni dei riconoscimenti ottenuti. Inoltre, la sua interpretazione le è valsa una Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Dal punto vista personale, Alba Rohrwacher dal 2010 è legata sentimentalmente a Saverio Costanzo, regista incontrato sul set de “La solitudine dei numeri primi”. La loro relazione non solo ha arricchito la vita privata dell’attrice ma ha anche influenzato profondamente il suo approccio professionale verso il cinema.

Interpretare Lenù in “L’amica geniale” rappresenta per Alba Rohrwacher un’esperienza trasformativa sia professionalmente che personalmente. L’attrice ha espresso come questo ruolo abbia lasciato un’impronta indelebile nella sua vita artistica; entrare così profondamente nei panni del personaggio l’ha portata ad avvicinarsela ad esso in modo unico ed esclusivo. La transizione dalla voce narrante all’interpretazione fisica del personaggio sottolinea una simbiosi perfetta tra l’attrice e Lenù.