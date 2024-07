“Lame e Malibù” è il nuovo singolo di Luke Sarna

Atletica, Simonelli "Posso essere protagonista" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Prima il mio obiettivo era arrivare alle Olimpiadi ma ho fatto risultati che nemmeno io mi aspettavo e arrivo qui da possibile protagonista. Ho dovuto rivalutare le mie aspettative ma voglio comunque godermi questa avventura e quale modo migliore che divertirmi nella gara e dare il massimo". Lo ha detto Lorenzo […]

Atletica, Fabbri "Grande stagione, manca punta" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "E' stata una bellissima stagione, ma tutte le gare sono state in funzione di quella di sabato, arrivare in condizione ideale tecnica e fisica. È andato tutto giusto, manca la punta, speriamo di trovarla a Parigi. Siamo qua per fare bene". Lo ha detto Leonardo Fabbri, 27enne fiorentino in forza all'Aeronautica, […]

Quattro arresti a Siena per rapine, furti, e lesioni. 3 sono minorenni SIENA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Siena, nell'ambito di un'indagine scaturita dalle plurime rapine commesse la sera del 7 luglio scorso da un gruppo di giovani, in prevalenza minorenni, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minore e diverse perquisizioni domiciliari. Sono quattro, in tutto, gli indagati, 3 […]

Al via il concordato preventivo biennale per i forfettari ROMA (ITALPRESS) - Prende il via il concordato preventivo biennale per i forfettari. Il punto dell’economista Gianni Lepre. fsc/gsl