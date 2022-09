Ladispoli, l’assessore Marco Porro: “Bilancio oltremodo positivo per la stagione estiva”

“Si può considerare ormai conclusa la stagione estiva, organizzata a ridosso delle elezioni amministrative che hanno visto la riconferma del Sindaco Alessandro Grando, per quella che è stata l’estate simbolo del rilancio post pandemia”.

Le parole sono dell’assessore a turismo e spettacolo, Marco Porro, che ha commentato il bilancio delle manifestazioni organizzate a Ladispoli in luglio ed agosto.

“Piazza Rossellini è tornata al centro del progetto. Il cuore della città è stato il palcoscenico di un palinsesto variegato per grandi e piccoli. I giardini Nazareno Fedeli – prosegue l’assessore Porro – hanno fatto da cornice al teatrino per i bambini e il mercatino dell’artigianato per tutta la stagione. Oltre alla pedonalizzazione di Viale Italia nei weekend, ogni fine settimana la piazza ha proposto intrattenimento per tutti i target. Da un suggestivo concerto dell’Orchestra nazionale Ucraina, una serata per la pace che ha commosso tutta la piazza, a commedie teatrali, musical, comici, artisti, un meraviglioso simposio etrusco, fiera del fitness, festival caraibico e tanta musica. Senza dimenticare la culla della cultura di Ladispoli: La Grottaccia, che anche quest’anno ha proposto regolarmente il suo calendario estivo. Il fiore all’occhiello dell’estate è stato il Summer Fest – continua Porro – una tre giorni di concerti che ha visto quattro artisti di livello nazionale riempire la piazza come non si era mai visto prima. Mr Rain, Emis Killa, Gemelli Diversi e Michele Zarrillo hanno fatto cantare, ballare ed emozionare le migliaia di persone accorse per l’evento. Con grande orgoglio abbiamo anche organizzato una festa di fine estate con Cristina D’Avena, un concerto eccezionale, quattro generazioni che hanno cantato a squarciagola tornando bambini. Il trend di una stagione positiva si evince anche dalla soddisfazione e dall’entusiasmo dei commercianti che hanno riscontrato l’incremento dei turisti per le strade. Cogliamo l’occasione per ringraziare di nuovo la Pro Loco di Ladispoli, tutte le associazioni che supportano il Comune nella realizzazione degli eventi e le Forze dell’ordine che hanno lavorato per garantire la sicurezza. La stagione estiva è ormai conclusa e si comincia a lavorare per gli eventi futuri, una tappa importante è senza dubbio il Natale e non mancheranno altri progetti al supporto dello sviluppo turistico e di promozione del nostro territorio”.

