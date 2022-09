LA STORTA, INCENDIATA UN’AUTO PER LA SECONDA VOLTA A IMPRENDITRICE DELLA ZONA

Per la seconda volta, alla titolare di un’autoscuola sulla via Cassia, in zona La Storta, è stata data alle fiamme la macchina. Il primo episodio – ha spiegato l’imprenditrice – risale al 10 giugno e il secondo alla scorsa notte, attorno all’una. La prima auto incendiata era una Panda, la seconda una Smart. La donna, 43 anni, nel cuore della notte è stata svegliata dai vicini che hanno visto le fiamme sotto casa dove era parcheggiata l’auto.

L’imprenditrice, madre di due figli, è molto spaventata e teme per l’incolumità della sua famiglia.

Sul posto, in via Belardinelli, è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco e successivamente una pattuglia dei Carabinieri. Ora la carcassa della vettura incenerita è stata sequestrata e le Forze dell’Ordine stanno indagando sul caso.

Tali episodi criminali rivolti verso la stessa persona ed a distanza cosi ravvicinata, in una zona del municipio XV tendenzialmente considerata sicura e tranquilla, necessitano di un pronto e sollecito intervento delle competenti autorità di polizia. Chiunque sia in grado di fornire informazioni per far luce sugli episodi può farlo recandosi presso la caserma dei CC di La Storta.

