La Stagione Concertistica al Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina, aggiunge un nuovo tassello ad un programma ricchissimo che culminerà come sempre con il Concerto di Ferragosto

Domenica 5 Luglio alle h 19 avrà luogo il Concerto Ensemble di fiati La Metamorfosi di Atlantide di flauto, corno e tuba per le musiche di J Arcades, J. S Bach, W.A Mozart, G.Faure. Il Concerto vedrà esibirsi rispettivamente al flauto Francesco Mondavio, storico collaboratore del Maestro Ennio Morricone,Sergio Mondavio, clarinettista siciliano con una carriera di altissimo livello che comprende altresì il prestigioso ruolo nella Banda dell’esercito Italiano, Adriano Romano anch’egli collaboratore di Ennio Morricone nonché Presidente della Banda Musicale Giacomo Puccini esibitosi in eventi di rilievo inclusi il Vaticano e Carmelo Triscari ;noto tubista,suona stabilmente nel quartetto di fiati. Triscari ha fondato Ciao Euphonium nel 1999 innovativo Ensemble di ottoni insieme agli altri colleghi della Banda dell’esercito, ricopre inoltre il ruolo di docente di Basso e tuba presso la Civica Scuola di Musica e parallelamente dirige il gruppo di flauti dolci a Castel Gandolfo. Si rinnova dunque nello splendido scenario del tempio della Maddalena attribuito al Bramante il mito della civiltà di Atlantide in equilibrio tra saperi e sensibilità artistica all’avanguardia. L’iniziativa si colloca all’interno della lungimirante attività voluta da Don Davide Martinelli che negli ultimi anni è stato in grado di creare un connubio tra sensibilità, arte musica e spiritualità contribuendo in maniera determinante a rendere la comunità di Capranica uno scrigno culturale. Ancora una volta la splendida cornice architettonica del tempio della Maddalena attribuito al Bramante farà da sfondo all’evento all’interno di un’Estate Religiosa volta a trasformare Capranica in un laboratorio culturale vibrante di bellezza e condivisione.

Concerti e festival musicali

L’evento sarà ad ingresso libero