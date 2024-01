La Sec rinvia il lancio degli Etf di Blackrock

(Adnkronos) – La notizia era nell’aria, ma per l’ufficialità gli investitori hanno dovuto attendere il comunicato della Sec, l’autorità di vigilanza del mercato finanziario statunitense. Il lancio degli Etf di Blackrock, gigante del comparto finanza, è rinviato a data da destinarsi. La Commissione ha scelto di riservarsi un margine di tempo più ampio per approfondire le sue valutazioni e soprattutto per tutelare gli interessi degli operatori economici. Niente di nuovo sul fronte borsistico, dove la decisione era prevista e attesa. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

