La S.I.Tri celebra il trentennale a Roma: dal 21 al 24 maggio il 48° Congresso Internazionalei

Si terrà a Roma, dal 21 al 24 maggio, presso l’Hotel Precise House Mantegna, il 48° Congresso Internazionale S.I.Tri (Società Italiana di Tricologia), che quest’anno festeggia il suo 30° anniversario.

La rassegna osserverà i seguenti orari di apertura: giovedì 21 maggio 14:00–18:30, venerdì 22 maggio 7:30–17:30, sabato 23 maggio 7:30–18:30.

Mentre il 24 maggio si terrà un workshop di Live Surgery presso la Clinica Villa Salaria a Roma.

Un traguardo di estrema rilevanza, come sottolineato dal Presidente, Prof. Marco Toscani, “un’occasione di confronto e aggiornamento sulle innumerevoli innovazioni nella cura della calvizie”.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti e ricercatori da tutto il mondo, offrendo un’opportunità unica che, grazie alla collaborazione con ISHRS (International Society of Hair Restoration), consentirà ai partecipanti di aderire al live surgery workshop pratico di chirurgia della calvizie presso la Clinica Villa Salaria. L’obiettivo è testare e mettere in pratica le tecniche più avanzate, grazie a sessioni dedicate allo sviluppo di nuove tecnologie e alle strategie di prevenzione.

Al riguardo, durante il live surgery workshop di domenica 24 maggio verranno eseguiti tre interventi per mostrare diverse metodologie di autotrapianto con tecniche FUT, FUE a capelli rasati e lunghi e COMBO. I partecipanti verranno divisi in gruppi e potranno assistere in diretta alle sale operatorie, alternandosi in una sala meeting dove verranno trasmessi gli interventi. Si tratta di un evento aperto esclusivamente ai laureati, a conferma di quanto la S.I.Tri sia considerata un’eccellenza italiana nell’ambito della formazione nel campo della tricologia medica e chirurgica.

Il convegno di Roma rappresenta uno snodo cruciale per riaffermare la centralità della tricologia su scala mondiale. Gli ultimi dati relativi al ranking ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) certificano come il nostro Paese sia passato dal 9° al 4° posto a livello globale per interventi di chirurgia estetica.

In apertura ci sarà il discorso di benvenuto del Presidente, Prof. Marco Toscani, e del segretario Andrea Vanni. A seguire, il focus si concentrerà su casi clinici di alopecia, malattie multisistemiche, tecniche diagnostiche per l’alopecia androgenetica, nonché diagnosi e strategie terapeutico-chirurgiche nelle alopecie cicatriziali.

Particolare rilevanza sarà data alla tricologia oncologica, dai farmaci antitumorali agli effetti collaterali, con relative linee guida. La prima giornata riserverà inoltre ampio spazio alla medicina rigenerativa, con particolare riferimento all’impiego del PRP (plasma ricco di piastrine) e alle nuove strategie di utilizzo nella cura della calvizie.

All’interno della rassegna sono previsti diversi interventi di lectio magistralis tenuti da specialisti di caratura mondiale.

Venerdì 22 maggio, la cena di gala nella splendida location della Terrazza Caffarelli, presso i Musei Capitolini, rappresenta il fiore all’occhiello di una rassegna che la S.I.Tri ha pensato come incontro tra arte e bellezza, comun denominatore di una chirurgia estetica sempre più orientata all’idea di longevità.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli Sponsor che parteciperanno numerosi e che ci hanno permesso di organizzare un evento di risonanza internazionale.