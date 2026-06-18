Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

La Russa “Tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo rimasti veramente affascinati dalla capacità che ha avuto la famiglia Costanzo di trasformare l’enorme dolore in una possibilità, un’opportunità da offrire ad altri giovani. E vogliamo concorrere: abbiamo dato la disponibilità di stage al Senato da offrire ai giovani che la Fondazione riterrà meritevoli, ma soprattutto abbiamo voluto che in questa occasione fosse il Senato a testimoniare che la tragedia di Crans non può essere messa nel dimenticatoio, deve essere monito per il futuro, ma anche un dovere perchè la giustizia nel presente avvenga fino in fondo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto nella Sala Caduti di Nassirya alla presentazione della Fondazione Chiara Costanzo, una delle vittime di Crans-Montana.

-Foto: ufficio stampa Senato-
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nettuno, Torre Astura nel degrado totale: rifiuti fino a riva

7 Agosto 2017

Lotta allo spaccio di stupefacenti nei quartieri di Spinaceto e Tor de’ Cenci

3 Ottobre 2017

Schlein “Toccherà a noi costruire alternativa con i nostri alleati”

9 Aprile 2026

Ius scholae, Tajani “Si potrà lavorare per presentare una proposta”

29 Agosto 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno