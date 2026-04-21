Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

La Russa “Il 25 aprile rifarei omaggio a partigiani e caduti Rsi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
Meno di un minuto

MILANO (ITALPRESS) – “Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andai a rendere omaggio, portando rispetto con una corona, al monumento ai partigiani che c’è al cimitero di Milano e, poi, andai al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine dell’inaugurazione della 64ma edizione del Salone del Mobile, a chi gli chiedeva se festeggerà il 25 aprile. “Andai in forma privata perchè secondo me era un momento doveroso per una pacificazione che almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita mi sembra doverosa. E lo rifarei”, ha aggiunto.

-Foto: ufficio stampa Senato-

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, sequestrati 5kg di cocaina e 57.000 euro in contanti

6 Dicembre 2018

Coca-Cola con Special Olympics per i XXXV Giochi Nazionali Invernali

5 Marzo 2024

Ristoratrice Lodi, la figlia contro Lucarelli: “Mia mamma è stata massacrata”

15 Gennaio 2024

Israele, primi soldati via da Gaza. Hamas propone accordo: bocciato

2 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno