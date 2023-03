La Roma subisce la manita dal Barça

Al Camp Nou di Barcellona, la Roma è ospite delle blaugrane per il ritorno del quarto di finale di Champions League dopo il ko per 0-1 subito all’Olimpico che però ha visto il record di spettatori per una partita di calcio femminile in Italia, ben 39.454.

Partono bene le blaugrane che provano a spaventare Camelia Ceasar, ma la Roma si mostra in partita con una conclusione di Valentina Giacinti al settimo minuto che sfiora l’incrocio dei pali.

Quattro minuti dopo però col Barça in attacco, arriva una palla ghiotta per Fridolina Rolfö che in area si fionda come un rapace e sigla la rete dell’1-0 per le blaugrane.

Al 14′ Asisat Oshoala si trova sola in piena area romanista e Elena Linari non le dà soddisfazione spedendo la palla in corner.

Al 26′ è Caroline Graham Hansen a sfiorare la porta giallorossa e la stessa si ripete al 32′ con Ceasar che le sbarra la strada e Elisa Bartoli che spazza fuori la palla dall’area giallorossa.

Un minuto dopo però María León sfodera un destro da fuori area che risulta imparabile e arriva il gol del 2-0 per le catalane.

Il Barça non si accontenta e al secondo minuto di recupero Patricia Guijarro serve in area María León che davanti alla porta appoggia delicatamente il gol del 3-0.

Nemmeno il tempo di iniziare il secondo tempo e Aitana Bonmatí entra in area e serve Asisat Oshoala che sigla il gol del 4-0.

Al 53′ ennesimo corner spagnolo battuto da Graham Hansen che trova la testa di Patricia Guijarro ed ecco la rete del 5-0.

La Roma però non demorde e al 58′ Andressa serve Annamaria Serturini che riesce a trovare lo spiraglio per il gol del 5-1.

Da qui in avantio nessuna delle due squadre crea occasioni pericolose, fatta eccezione del minuto 86 in cui Geyse conclude in area ma Ceasar devia in corner.

A passare in semifinale è quindi il Barça che affronterà la squadra vincente della sfida tra Chelsea e Lione. La prossima sfida delle giallorosse sarà in campionato contro il Milan al Tre Fontane sabato 1°aprile alle ore 14,30.

Le formazioni:

BARCELLONA (4-3-3):

Sandra Paños 1 (C), Lucy Bronze 15, Irene Paredes 2, María León 4 (Jana Fernández 5), Fridolina Rolfö 16 (Nuria Rábano 22), Aitana Bonmatí 14, Keira Walsh 21 (Ingrid Engen 23), Patricia Guijarro 12, Caroline Graham Hansen 10, Asisat Oshoala 20 (Geyse 18), Salma Paralluelo 17 (Bruna Vilamala 19).

Coach: Jonatan Giráldez

ROMA (4-4-2):

Camelia Ceasar 12, Elisa Bartoli 13 (C) (Lucia Di Guglielmo 3), Carina Wenninger 23, Elena Linari 32, Moeka Minami 2, Annamaria Serturini 15, Manuela Giugliano 10, Vicky Losada 14 (Giada Greggi 20), Emilie Haavi 11 (Benedetta Glionna 18), Andressa 7 (Claudia Ciccotti 16), Valentina Giacinti 9 (Zara Kramžar 33).

Coach: Alessandro Spugna

Reti: 11′ Rolfö (Barcellona), 33′ León (Barcellona), 45’+2 Rolfö (Barcellona), 45′ Oshoala (Barcellona), 53′ Guijarro (Barcellona), 58′ Serturini (Roma).

Ammonizioni: Oshoala (Barcellona), Fernández (Barcellona).

Arbitro: Riem Hussein della federazione tedesca