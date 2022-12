La Roma premiata in Campidoglio

Martedì 20 dicembre al Campidoglio la squadra della Roma femminile è stata premiata dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri e dall’assessore Alessandro onorato per i successi stagionali ottenuti.

Fondata nel 2018, presentata a Piazza di Spagna, campione della Coppa Italia 2020-2021 e della Supercoppa italiana 2022, nonché partecipante per la prima volta alla Champions League in cui è fresca del raggiungimento dei quarti di finale, la squadra di capitan Elisa Bartoli riceve i ringraziamenti dai vertici capitolini.

Presente l’intera squadra giallorossa con mister Alessandro Spugna e la Head of Women’s Football Club Elisabetta “Betty” Bavagnoli.

In seguito, sempre in Campidoglio, le ragazze sono state premiate anche dalla Regione Lazio dal presidente Daniele Leodori assieme alla responsabile del settore femminile dell’Associazione Italiana Calcatori Chiara Marchitelli.

A fare da “co-protagonista” il trofeo della Supercoppa italiana vinto lo scorso 5 novembre 2022 all’Ennio Tardini di Parma contro la Juventus

Le parole dei protagonisti

ROBERTO GUALTIERI (sindaco di Roma)

Accogliere in Campidoglio la rappresentativa femminile dell’AS Roma è stato un grandissimo piacere. Siamo orgogliosi del lavoro che il Club sta portando avanti: i risultati delle ragazze in Italia e in Europa rappresentano un vanto per la città di Roma e danno lustro e visibilità al calcio femminile, contribuendo così alla crescita del movimento nel Paese. Nel rivolgere alle nostre atlete gli auguri e un in bocca al lupo per i prossimi impegni, ringraziamo la Società per l’impegno che va oltre la dimensione sportiva e che sfocia costantemente in messaggi importanti.

ALESSANDRO ONORATO (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda)

Purtroppo le ragazze non hanno potuto disputare la Champions League a Roma, ma abbiamo l’ambizione di dotare lo sport femminile di una struttura importante e possiamo dire con certezza che i lavori per adeguare il Tre Fontane partiranno: Roma ha potenzialità e risorse enormi e noi vogliamo che i suoi impianti siano all’altezza.

ALESSANDRO SPUGNA (allenatore della Roma femminile)

Per noi è un onore essere qui oggi. È stato un anno di grandi emozioni e lo concludiamo al meglio, qui in Campidoglio. Ringraziamo il Sindaco per l’accoglienza e cercheremo di tornare anche a fine stagione, significherebbe aver fatto qualcosa di importante nei prossimi mesi.

ELISABETTA “BETTY” BAVAGNOLI (Head of Women’s Football ed ex coach della Roma femminile)

Ringraziamo il Sindaco per l’invito e per le parole di fiducia e sostegno nei nostri confronti. Le nostre ragazze hanno fatto innamorare i tifosi grazie alle loro capacità e alla loro bellezza in campo. Sono professioniste e grandi donne, fanno del rispetto e dell’umiltà i loro valori cardine, dentro e fuori dal campo. Se abbiamo raggiunto certi risultati è merito delle ragazze, dell’allenatore, dello staff e di tutto il nostro Club. Ringraziamo la città perché si è riconosciuta in questa nostra identità Ringrazio la Regione e il suo Presidente per l’invito, è un onore essere qui oggi. Non mi aspettavo risultati così importanti in così poco tempo ma vedendo quanto lavoro abbiamo fatto con le ragazze e con lo staff in queste stagioni, posso dire che questi traguardi sono stati raggiunti grazie al grande impegno di tutti. Conosco il calcio femminile e le battaglie che hanno accompagnato questo sport. Arrivare oggi al professionismo è frutto delle lotte fatte da diverse generazioni di calciatrici nel corso del tempo.

ELISA BARTOLI (capitano della Roma femminile)

Parlo a nome di tutte le ragazze, siamo felicissime di essere qui. Non vediamo l’ora di giocare la Champions al Tre Fontane, siamo veramente contente di avere questa possibilità in futuro. Ringrazio tutte le persone che si sono attivate per cercare di risolvere questa situazione. So che qui in Campidoglio ci sono tanti romanisti, quindi chiudo dicendo forza Roma.

DANIELE LEODORI (presidente vicario della Regione Lazio)

Oggi siamo qui per premiare la Roma, una squadra giovane e combattiva, che si sta affermando in Italia e anche in Europa, dove proprio qualche giorno fa si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della UEFA Women’s Champions League. L’ambizione, la voglia, la tenacia e soprattutto la qualità del gioco che sta esprimendo e ha espresso finora saranno la chiave per vincere nuove e importanti sfide. Siamo tutti orgogliosi di voi, continuate a regalarci emozioni.

CHIARA MARCHITELLI (responsabile del settore femminile dell’AIC ed ex calciatrice)

Il passaggio al professionismo ha permesso una crescita per l’intero settore, come testimoniano anche i risultati raggiunti dalla Roma”, ha dichiarato Marchitelli. “Grazie al professionismo abbiamo calciatrici sempre più preparate e i club, anche a livello europeo, stanno facendo molto bene. La Roma è già ai quarti di finale di UEFA Women’s Champions League e speriamo possa arrivarci anche la Juventus. Il passaggio del turno di due squadre così importanti del calcio italiano certificherebbe l’innalzamento del livello del nostro campionato.

Mancano ancora 90 minuti sul campo per le ragazze per poter concludere il 2022, anno di successi e meraviglie sotto ogni punto di vista. Mercoledì 21 dicembre alle ore 18,45 all’Eden Aréna di Praga si svolgerà l’ultima gara dei gironi di Champions in casa dello Slavia Praga che decreterà chi tra le giallorosse e le tedesche del Wolfsburg accederà come prima ai quarti di finale della competizione europea.