La Roma è fuori dalla Coppa Italia

Assolutamente no! Una Roma troppo superficiale che spreca il quarto di finale di Coppa Italia e perde per 1-2 all’Olimpico contro la Cremonese, ultima in classifica in serie A.

A passare in vantaggio sono i grigiorossi al 27′ con il calcio di rigore trasformato da Cryel Dessers che non sbaglia davanti a Rui Patrício, autore del fallo sull’attaccante della Cremonese.

Al 49′ Zeki Çelik scivola e spedisce per errore la palla nella porta romanista. Autogol e 0-2 per la squadra lmbarda.

La Roma ci prova in tutti i modi, ma si scontra ogni volta contro il muro della difesaavversaria, almeno finao al terzo minuto di recupero della ripresa, quando Andrea Belotti riesce a trovare lo spiraglio giusto, ma non è sufficiente. A vincere sono gli uomini di mister Davide Ballardini per 1-2.

Sarà la Cremonese ad affrontare la Fiorentina nella doppia sfida della semifinale ad aprile.Viola che nel pomeriggio hanno eliminato a Firenze per 2-1 il Torino. Perciò la prima semifinale sarà proprio Cremonese-Fiorentina. Domani sera la sfida Juventus-Lazio a Torino per decretare chi sfiderà l’Inter nella seconda semifinale. I nerazzurri ieri hanno battuto l’Atalanta per 1-0 a Milano.

Le formazioni:

ROMA (3-4-2-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23 (Christopher Smalling 6), Marash Kumbulla 24 (Nemanja Matić 8), Roger Ibañez 3, Zelik Çelik 19, Bryan Cristante 4 (Nicola Zalewski 59), Benjamin Tahirović 68, Stephan El Shaarawy 92, Cristian Volpato 62 (Paulo Dybala 21), Lorenzo Pellegrini 7, Andrea Belotti 11.

Coach: José Mourinho

CREMONESE (3-5-2):

Mouhamadou Sarr 45, Alex Ferrari 24, Matteo Bianchetti 15, Emanuel Aiwu 4, Paolo Ghiglione 18, Charles Pickel 6, Soualiho Meïté 28, Michele Castagnetti 19, Felix Afena-Gyan 20 (Emanuele Valeri 3), Cyriel Dessers 90 (David Okereke 77), Frank Tsadjout 74.

Coach: Davide Ballardini

Reti: 28′ Dessers su rigore (Cremonese), 49′ Çelik autogol (Cremonese), 90’+3 Belotti (Roma).

Ammonizioni: Patrício (Roma), Dessers (Cremonese), Mancini (Roma)., Aiwu (Cremonese), Ferrari (Cremonese), Sarr (Cremonese).

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna